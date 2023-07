Mateusz Morawiecki uczestniczył w sesji Q&A, podczas której odpowiadał na pytania zadawane na żywo. Jedno z nich nawiązywało do prześmiewczej twórczości internautów. - Jak pan to robi, że nie rośnie panu nos? - zapytano szefa polskiego rządu. Premier stwierdził, że polityk musi mieć poczucie humoru. Zdaniem Morawieckiego on tę cechę posiada, więc cieszą go przeróbki, których jest bohaterem.

