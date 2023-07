Od maja studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu mogli składać deklarację dotyczącą płci. Zgodnie z procedurą, każda z osób, bez względu na etap swojej tranzycji, która chciała, by zwracano się do niej inaczej niż w dokumentach, mogła wypełnić wniosek i przedstawić dokumentację medyczną. "Osoba o odmiennej tożsamości płciowej, w tym pozostająca w procesie tranzycji (…), zgłasza potrzebę odmiennego traktowania do rektora (lub prorektora ds. studiów, jeśli jest studentem(-ką)) poprzez złożenie wniosku. We wniosku wskazuje się oczekiwany sposób postępowania. Prośba o poinformowanie pracowników lub studentów/doktorantów UPP o zmianach; własna decyzja o poinformowaniu w ramach swoich kontaktów ze wspólnotą Uniwersytetu" - tak brzmiał fragment uchwały. Nie spodobała się ona w ministerstwie Przemysława Czarnka. On sam interweniował u rektora. I wygrał, czym nie omieszkał się pochwalić.

REKLAMA

Zobacz wideo Patrycja i Paulina czekają na dziecko ["Jesteśmy rodziną" - serial o LGBT+ w Polsce]

Minister Czarnek triumfuje. Uczelnia wycofała się z deklaracji płci dla studentów. "Wątpliwości prawne"

"Dziękuję Panu Rektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za autorefleksję i wycofanie wątpliwych prawnie rozstrzygnięć. Po interwencji kierowanego przeze mnie ministerstwa p. Rektor uchylił zarządzenie" - napisał na Twitterze Przemysław Czarnek. Dołączył też pismo od prof. Krzysztofa Szoszkiewicza.

Rektor poznańskiej uczelni podkreślił, że uchylił uchwałę w sprawie deklaracji płci, ponieważ "wziął pod uwagę stanowisko resortu". "W szczególności wyrażone wątpliwości natury prawnej dotyczącej istnienia wyrażanej podstawy prawnej do podjęcia zarządzenia […] w sprawie procedury traktowania zgodnie z deklarowaną tożsamością płciową [...] podjąłem decyzję o jego uchyleniu" - czytamy. Profesor wskazał, że wprowadzając uchwałę, chciał zadośćuczynić zapisom Konstytucji dotyczącym "zakazu dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu i nakazu równego traktowania wszystkich obywateli RP bez wyjątku".

Studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy, bez wyjątku zasługują na należyty im szacunek

- podkreślił rektor i dodał, że "dba o wysoką jakość kształcenia oraz bezpieczeństwo studentów, a także chce zapewnić studentom środowisko wolne od przemocy".

CBA ostrzegało Czarnka przed "willą plus". Minister edukacji nie posłuchał

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: