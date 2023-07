Morawiecki rozmawiał z Meloni ws. migrantów. Mówią jednym głosem. "Giorgia doskonale rozumie"

Zobacz wideo Para homoseksualna z dzieckiem, kontra prawo. "Nie możemy mówić o równowadze prawnej" ["Jesteśmy rodziną" - serial o LGBT+ w Polsce]

W Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyło się spotkanie premierów Polski i Włoch. Mateusz Morawiecki i Giorgia Meloni omawiali sprawy z zakresu relacji dwustronnych, gospodarki, bezpieczeństwa i polityki europejskiej. W tym ostatnim aspekcie na pierwszy plan wysuwa się kwestia migracji. Szeroko komentowanym tematem jest w ostatnich tygodniach unijny pakiet migracyjny, wstępnie zaakceptowany na szczeblu ministerialnym.

REKLAMA

Korki, opóźnienia i odwołane loty w Europie. Na liście również Polska

Spotkanie Morawieckiego i Meloni w Warszawie

Morawiecki w trakcie wspólnej konferencji z włoską szefową rządu odniósł się między innymi do sytuacji po buncie Jewgienija Prigożyna. - Grupa Wagnera może wykreować kolejną wielką niestabilność na granicy Unii Europejskiej. Pani premier doskonale rozumie nasze wyzwania w tym zakresie - mówił premier. Jak relacjonował, głównym tematem z Meloni była kwestia migracji.

- Jak najbardziej rozumiem stanowisko włoskie, aby zewnętrzne granice były jak najsilniej chronione. To też jest stanowisko Polski - podkreślał. Jak mówił, "uszczelnienie granic jest kwestią fundamentalną". - Dlatego nasz rząd nie zgadza się na jakiekolwiek nakładanie kar na nas za nieprzyjmowanie (migrantów - red.). Giorgia też to doskonale rozumie i na Radzie Europejskiej to nasze wzajemne zrozumienie dało się odczuć - mówił. Morawiecki powtórzył, że zdaniem polskiego rządu wiążące są konkluzje z roku 2018, które zakładają dobrowolność, gdy chodzi o przyjmowanie migrantów.

Nowa "akcja marketingowa" Kremla. Publikuje nagranie Putina z dziewczynką

Giorgia Meloni: Rozumiem stanowisko Polski, jeśli chodzi o pakt o azylu i migracji

Giorgia Meloni podkreśliła na wstępie, że "Polska jest jedynym krajem UE", który odwiedziła dwukrotnie od początku jej kadencji. Premierka powiedziała, że w kwestii Ukrainy stanowisko Polski i Włoch są identyczne. - Stoimy u boku Ukrainy, obrony wolności narodu, który zadziwia cały świat - mówiła. Odnosząc się do migracji, powiedziała, że pozycja Polski i Włoch "jest w zasadzie taka sama". - Chcemy zatrzymać nielegalną migrację. Dopóki Europa będzie myślała, że uda jej się rozwiązać problem, dyskutując o tym, co zrobić z migracją, gdy migranci już są na jej terenie, to nigdy nie uda nam się znaleźć rzeczywistego rozwiązania. Interesy poszczególnych krajów, często ze względów geograficznych, są inne. To, co możemy zrobić wspólnie, to połączyć interesy wszystkich krajów i zatrzymać tę migrację, zanim ona do nas dotrze - mówiła.

Podkreślała, że konieczne jest również wspieranie osób, które "padają ofiarami handlu ludźmi lub przemytu". - Rozumiem stanowisko Polski, jeśli chodzi o pakt o azylu i migracji. Rozumiem tę trudność w przyjęciu dodatkowych migrantów, tym bardziej do państw, które przyjmują tak wielu uchodźców ukraińskich. Chciałabym bardzo podziękować Polakom, rządowi, premierowi Morawieckiemu za to wsparcie Ukrainy. Robicie to dla nas wszystkich. To powinno być silniej docenione przez całą Europę - mówiła Meloni. Jak podkreśliła, Polska i Włochy wspólnie pracują nad "zatrzymaniem migracji".