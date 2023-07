Morawiecki zaprosił wszystkie opcje polityczne na rozmowę ws. migrantów. "Polska to nasz skarb"

Zobacz wideo Spięcie między dziennikarką TVN-u, a Morawieckim. "Uderz w stół, a nożyce się odezwą"

W środę rano premier Mateusz Morawiecki zaprosił wszystkie kluby i koła parlamentarne na rozmowę w sprawie migrantów. "Wierzę, że łączy nas Polska, że potrafimy mówić jednym głosem w Europie. Przymusowy mechanizm relokacji jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski" - napisał w środę na Twitterze premier Morawiecki. Jak dodał, we wtorek komisarz Ylva Johansson mówiła o karach finansowych z wynikających ze wspomnianego mechanizmu.

Morawiecki: Zapraszam wszystkie kluby na rozmowę

"Skuteczne działania Prawa i Sprawiedliwości uchroniły nas przed paryskimi wydarzeniami w Warszawie. Jasne stanowisko w tej sprawie powinny wyrazić wszystkie siły polityczne. Dlatego zapraszam wszystkie kluby i koła parlamentarne na rozmowę. Polska to nasz skarb, który musimy chronić" - przekazał szef rządu.

Rzecznik rządu Piotr Müller przekazał, że "spotkanie z klubami i kołami parlamentarnymi zaplanowane jest na czwartek o 11:00". "Przygotowywany przez unijne instytucje mechanizm przymusowej relokacji powiązany jest z karami finansowymi dla krajów, które nie zgodzą się na jego wykonanie. Wczoraj wprost mówiła o tym Ylva Johansson. Dlatego chcemy, żeby wszystkie siły polityczne wyraziły jasny sprzeciw wobec tego mechanizmu" - napisał rzecznik w swoich mediach społecznościowych. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek przekazał, że partię rządzącą będzie na spotkaniu reprezentował szef klubu Ryszard Terlecki.

Kierwiński: Morawiecki zaprasza opozycje na spotkanie, aby odwrócić uwagę od własnych kłamstw

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski w rozmowie z PAP poinformował, że klub podejmie decyzję o przybyciu na spotkanie zapowiedziane przez Morawieckiego podczas posiedzenia zaplanowanego na środę na godzinę 16:00. Sekretarz Generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński napisał z kolei na Twitterze, że "pan Morawiecki zaprasza opozycje na spotkanie, aby odwrócić uwagę od własnych kłamstw i kompromitacji ws. rozporządzenia. Pożar w … kancelarii premiera".

W unijnym pakcie migracyjnym zapisano zasadę warunkowości: albo kraje zgodzą się na relokację migrantów, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Polska proponowała poprawkę dotyczącą dobrowolności i jednomyślności w sprawach migracyjnych. Została ona jednak odrzucona, poparły ją jedynie Węgry. Zgłoszona poprawka zakładała, by do dokumentu wpisać odniesienie do ustaleń z poprzednich szczytów, między innymi z 2018 roku, mówiących o zasadzie jednomyślności i dobrowolności w polityce migracyjnej. Jednak na to nie było zgody pozostałych państw.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w połowie czerwca zaproponował, aby Polacy wypowiedzieli się na ten temat w referendum. - Ta sprawa musi być przedmiotem referendum. Polacy muszą się w tej sprawie wypowiedzieć - mówił wówczas prezes Prawa i Sprawiedliwości.