Zastanawiające wydatki rzecznika PiS. Płaci pracownikom, których nie ma? Bochenek komentuje

Rozbieżność zauważył jeden z użytkowników Twittera. Zwrócił uwagę, że w sprawozdaniach z prowadzenia biura poselskiego Rafała Bochenka pojawia się informacja o telefonach i wynagrodzeniach pracowników. Problem w tym, że w wykazie współpracowników na stronie Sejmu pojawia się informacja, że rzecznik PiS takowych nie ma.

Wg sejmowej strony Rafał Bochenek nie ma współpracowników. Ale wydaje na nich pieniądze

W sprawozdaniu za 2022 rok podano, że z wydatki z tytułu "wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi" wyniosły 4384,65. W polu "wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi" wpisano zaś 80 963,72 zł. 1170,12 zł wpisano w rubryce "koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego (...)". Wydatki świadczące o zatrudnianiu w biurze pracowników znajdują się także w sprawozdaniach za lata ubiegłe.

d W 2021 r.: Samsung Galaxy Note+ (2717,38 zł) i Samsung Galaxy A 32 5G (1249 zł). Z kolei w 2020 r.: Apple iPhone Xs64 GB Silver (3099 zł) i Samsung Galaxy Note 10+ (3650 zł).

"Wszelkie sugestie o jakichś nadużyciach są nieprawdą"

- Aktualnie zatrudniam dwie osoby, które dla mnie pracują od lat. To jest zresztą niemożliwe, prowadzenie biura poselskiego i funkcjonowanie w regionie, bez pracowników. Jedna osoba jest na stałe, a druga pomaga mi przy działalności w terenie oraz w drugim biurze poselskim w Wieliczce. Od wszystkiego jest odprowadzany ZUS, PIT, są umowy, wszelkie sugestie o jakichś nadużyciach są nieprawdą - podkreśla poseł w rozmowie z TVN24 Biznes. - To, że tej informacji nie było na stronie Sejmu, jest to po prostu niedopatrzenie techniczne. Przekazałem już prośbę do Sejmu o uzupełnienie informacji. Jeśli zaś chodzi o kwestię telefonów, to obecnie mam tylko dwa telefony, których używam - podkreśla.

Po skontaktowaniu się z Sejmem polityk sprecyzował, że dwóch jego pracowników pracuje na zleceniu, a "zgodnie z zasadami na stronie sejmowej wykazuje się tylko pracowników etatowych, a nie osoby współpracujące na podstawie umowy zlecenia". - W teorii mogłyby być wpisane jako asystenci społeczni, ale to byłoby wprowadzanie w błąd - dodał. Jak wyjaśnił, asystenci społeczni nie pobierają wynagrodzenia.