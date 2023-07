Ochojska o spocie Morawieckiego: Lubię Polskę, ale nie lubię, jak ktoś nas okłamuje

- Zamieszki [we Francji - red.] są spowodowane śmiercią młodego człowieka, 17-latka, który po zatrzymaniu jego samochodu chciał jednak ruszyć, trudno powiedzieć, z jakiego powodu i policjant do niego strzelił. Młody człowiek mógł żyć, na pewno reakcja policjanta była zbyt szybka. Zresztą, będzie oskarżony o morderstwo - mówiła we wtorek wieczorem w trakcie internetowej transmisji europosłanka Koalicji Europejskiej Janina Ochojska.

- Mamy do czynienia rzeczywiście z okropnymi zamieszkami, nie wiadomo, jak je zatrzymać. Palone są budynki użyteczności publicznej, palone są samochody. Chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na tych ludzi: to są po prostu Francuzi, to nie są migranci, tak jak próbuje nam wmówić premier Mateusz Morawiecki, chcąc straszyć nas migrantami. Może widzieliście jego spot, gdzie pokazuje sceny z tych zamieszek i sceny ze spokojnej i szczęśliwej Polski, gdzie żyje się najlepiej ze wszystkich państw na świecie. Lubię Polskę, lubię tutaj żyć, ale nie lubię, jeżeli ktoś nas okłamuje, twierdząc, że to migranci wywołali te zamieszki - dodała europarlamentarzystka.

Janina Ochojska podkreśliła, że "te zamieszki są wywołane przede wszystkim przez młodych ludzi, którzy protestują przeciwko takiemu używaniu broni". - Oczywiście nie popieram tej formy protestu. (....) Protestować można w inny sposób, ale, jak zwykle, władza wykorzystuje takie chwile, kiedy w krajach Europy zachodniej czy Ameryce dzieje się coś trudnego i od razu wskazują, że to pewnie migranci i dlatego my migrantów powinniśmy się strzec - podsumowała.

Zamieszki we Francji po śmierci Nahela

Zamieszki we Francji wybuchły po tym, jak w ubiegły wtorek, podczas kontroli drogowej, policjant zastrzelił 17-letniego Nahela. Nastolatek nie zatrzymał się mimo policyjnych sygnałów. Policjant przebywa w areszcie, ma odpowiadać za zabójstwo. Jego obrońca utrzymuje, że funkcjonariusz strzelił w akcie samoobrony, czemu zaprzeczają nagrania z miejsca zdarzenia. Łącznie od początku zamieszek zginęła co najmniej jedna osoba (mężczyzna, który obserwował protesty z balkonu, został trafiony zbłąkaną kulą), zatrzymano ponad 3,3 tys. osób, rannych zostało ponad 700 policjantów. Zniszczono też m.in. ponad 5,6 tys. samochodów i dokonano zniszczeń w ponad tysiącu budynkach.