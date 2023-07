Nowe zdjęcie Morawieckiego z Kaczyńskim. "To kto jest premierem? Prezes?"

Profil PiS na Twitterze pisze we wtorek o posiedzeniu Rady Ministrów "pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego oraz premiera, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego".

REKLAMA

"Wszyscy wiedzą, że ten pilnujący jest najważniejszy"

Podobnie było przed tygodniem. Wtedy to Jarosław Kaczyński był wymieniony jako pierwszy. Na Twitterze pojawiły się już pierwsze komentarze, które nawiązują do tej sytuacji. "Tym razem pierwszy pan premier, a nie prezes?" - pyta poseł partii Dobry Ruch Paweł Szramka.

Zobacz wideo

"To kto jest premierem? Prezes?" - pyta Marek Łapiński, były poseł i Marszałek województwa dolnośląskiego.

"Pierwszy w tweecie premier Mateusz Morawiecki, ale wszyscy wiedzą, że ten pilnujący jest najważniejszy" - napisała Iwona Michałek, posłanka Porozumienia.

"Premiera Premiera i Premiera Prezesa? A poważnie, obaj przewodniczą??? Cyrk na kółkach", "Który jest premierem czego?"- brzmią kolejne komentarze.

Media: To Morawiecki nalegał, by Kaczyński siedział obok

WP.pl zwraca uwagę, że na zdjęciach widać też ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, który przed powrotem Jarosława Kaczyńskiego do rządu unikał posiedzeń Rady Ministrów i wysyłał na nie zastępców.

Portal ustalił także, że w ubiegłym tygodniu, to premier Mateusz Morawiecki nalegał, by Jarosław Kaczyński siedział obok niego na równorzędnym miejscu. Jeden z ministrów przyznawał, że nie było to dla nikogo zaskakujące.

Sam Kaczyński pytany o to, kto zdecydował o takim usadzeniu polityków, powiedział, że z premierem "takie sprawy ustalają między sobą, ale traktują to jako sprawy dyskretne".

Tusk opublikował nowe nagranie o migracji. "Szykują nam prawdziwą bombę"

W czerwcu prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w rządzie i tym samym wicepremierem został Jarosław Kaczyński. Jednocześnie wicepremierami przestali być minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister kultury Piotr Gliński, Henryk Kowalczyk oraz minister aktywów państwowych Jacek Sasin.