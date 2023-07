Tusk opublikował nowe nagranie o migracji. "Szykują nam prawdziwą bombę"

- Od kilku dni cała Polska dyskutuje o polityce masowej imigracji prowadzonej przez rząd PiS i codziennie na jaw wychodzą kolejne szokujące fakty - rozpoczyna Donald Tusk. Następnie prezentuje wykres, z którego wynika, ile każdego roku wydano zezwoleń na prace dla osób z "państw muzułmańskich".

REKLAMA

- Wiecie, że PiS wydał zezwoleń na pobyt więcej niż Francja i Niemcy razem wzięte? Tak mówią statystyki europejskie - kontynuuje Tusk.

Lider Platformy Obywatelskiej stwierdził, że "prawdziwą bombę nam [w PiS- przyp.red] dopiero szykują". Powołuje się tutaj na rządowe rozporządzenie, zgodnie, z którym w przyszłym roku chcą rozpatrzeć co najmniej 400 tys. wniosków wizowych, głównie w państwach Azji i Afryki, a jeśli damy im całą kadencję to tych wniosków rozpatrzą grubo ponad milion. To będzie taki prawdziwy milion Kaczyńskiego - przekonuje.

Zobacz wideo „To oni będą przegrywami". Ostra reakcja Fogla na słowa Tuska o pisowskim pomyśle na referendum

Tusk podkreśla, że PiS prowadzi takie działanie w czasie, "kiedy Polacy z takim poświęceniem pomagają tysiącom ukraińskich rodzin, właściwie przy kompletnej bierności władzy", a "równocześnie Kaczyński i PiS od wielu tygodni nasilają jeszcze tę swoją kampanię dehumanizacji imigrantów, pogardy dla obcych, niechęci wobec innych".

Tusk: Oni chyba naprawdę upadli na głowę

Lider PO zaznacza, że "tę chorą logikę trzeba odwrócić". - Potrzebujemy polityki, w której każdy człowiek, niezależnie od miejsca pochodzenia, religii, koloru skóry czy poglądów cieszy się pełnym szacunkiem, respektem i pełnią praw. Potrzebujemy państwa sprawnego, które jest w stanie kontrolować swoje terytorium i swoje granice i które prowadzi rozsądną, odpowiedzialną, pragmatyczną politykę migracyjną. I PiS chce pytać w referendum Polaków o politykę migracyjną? Oni chyba naprawdę upadli na głowę. Dzisiaj to Polacy chcą pytać pisowską władzę: o co wam tak naprawdę chodzi - podsumował.

We wtorek "Dziennik Gazeta Prawna" informuje jednak, że PiS wycofuje się z prac dotyczących ułatwień wizowych dla obywateli państw azjatyckiech. Zgodnie z rozporządzeniem resortu spraw zagranicznych migranci mieli podlegać prostszej procedurze uzyskania pozwoleń na pobyt i pracę w Polsce.

"DGP": PiS rezygnuje z ułatwień wizowych dla migrantów

"DGP": PiS rezygnuje z ułatwień wizowych dla migrantów

Projekt rozporządzenia MSZ, który miał usprawnić sprowadzanie do Polski pracowników, głównie z Azji, jest formalnie w fazie uzgodnień, jednak wszystko wskazuje na to, że na tym etapie się zakończy - wynika z informacji dziennikarzy "Dziennika Gazety Prawnej". Od swoich informatorów usłyszeli oni, że "projekt ma charakter czysto techniczny, ale zaczął budzić nieuzasadnione emocje w kampanii, co odbiło się na jego odbiorze medialnym". Z tych powodów Prawo i Sprawiedliwość miało wycofać się z prac nad przepisami. W projekcie założono, że liczba osób, które skorzystają z ułatwień wizowych, nie przekroczy 400 tysięcy rocznie.

O. Gużyński: Księża mi odpisują "jeszcze raz, a zgłosimy to na policję jako nękanie"