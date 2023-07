PO może przegrać wybory, jeśli nie rozbroi referendum ws. migrantów. Tusk to wie

Szef PO Donald Tusk podejmuje decyzję po rozmowie z bardzo wąskim gronem współpracowników, a reszta ludzi w Koalicji Obywatelskiej zajmuje się potem oklaskiwaniem Tuska i tłumaczeniem jego słów.

- Bartek i Igor - słyszymy w Platformie Obywatelskiej, na pytanie, kto ma w otoczeniu Donalda Tuska najwięcej do powiedzenia. Czyli poseł i były szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz oraz zaufany PR-owiec, a zarazem bliski znajomy Tuska, Igor Ostachowicz. Ale finalnie to sam Tusk podejmuje decyzję.

Szef Platformy zamieścił w niedzielę na Twitterze nagranie, w którym odnosi się do kwestii polityki migracyjnej i projektu rozporządzenia MSZ, które pozwoliłoby nie tylko obywatelom Białorusi, ale także innych krajów na składanie wniosków o wizy bezpośrednio do MSZ, a nie do konsulatów. - Oglądamy wstrząśnięci sceny z brutalnych zamieszek we Francji - i właśnie teraz [Jarosław] Kaczyński przygotowuje dokument, dzięki któremu do Polski przyjedzie jeszcze więcej obywateli z państw takich jak, cytuję: Arabia Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu, Katar, Emiraty Arabskie, Nigeria czy Islamska Republika Pakistanu - mówił Tusk w filmiku. I dalej: "Musimy jak najszybciej go [Jarosława Kaczyńskiego - red.] odsunąć od władzy, żeby uniknąć tego niebezpieczeństwa. Ono się naprawdę czai za rogiem. Polacy muszą odzyskać kontrolę nad swoim państwem i jego granicami".

Tuż przed publikacją tekstu Donald Tusk zamieścił w sieci drugi filmik, w którym zapowiada, że "podczas ewentualnej następnej kadencji PiS Polska wyda ponad milion wniosków wizowych dla pracowników z Azji i Afryki".

Wcześniej ten projekt MSZ opisała "Rzeczpospolita". Donald Tusk bardzo często sięga po najświeższe publikacje z mediów i używa ich do bicia w PiS podczas wystąpień publicznych. Tym razem jednak sięgnął po sprawę na pierwszy rzut oka dość błahą i opisaną przed prawie dwoma tygodniami. Poręczną jednak w batalii o referendum ws. migrantów. Projekt rozporządzenia MSZ (resort zresztą już się z niego wycofuje) o procedurach wizowych posłużył szefowi PO do ostrzału w sprawie nabierającej teraz wagi fundamentalnej dla całej kampanii wyborczej. Bo to sprawę podejścia do migrantów PiS chce uczynić przedmiotem referendum połączonego z wyborami, a to formatuje na nowo całą kampanię wyborczą.

Sam Donald Tusk uznaje kwestię migracji za jedną z najważniejszych nawet w tym wieku.

Sięgnijmy do jego książki "Wybór". Tusk mówi w niej o "wielkich, masowych lękach" i podkreśla, że to właśnie "migracje i migranci odgrywają w nich kluczową rolę". - Oni uosabiają wszystko to, czego najbardziej się boimy w XXI wieku - dodaje. Wedle Tuska wywoływanie tematu migrantów sprawia, że "na końcu ujawniają się wszystkie uprzedzenia, rasowe i religijne, dotąd głęboko schowane, lecz przecież wciąż żywe". - I stają się znowu piekielnie efektywnym paliwem politycznym - mówi. Powtórzmy: wedle Tuska kwestia migrantów to "piekielnie efektywne paliwo polityczne", zapalnik "masowych lęków".

PiS tymczasem chce swoją kampanię wyborczą oprzeć na sprzeciwie wobec przyjmowania migrantów. Dla opozycji, zwłaszcza dla Platformy, to śmiertelne zagrożenie - Tusk doskonale to wie, skoro tak wprost mówił o "piekielnie efektywnym paliwie politycznym".

Jak słyszymy w Platformie, krótkie nagranie Tuska, to próba zneutralizowania tego paliwa. Bo jeśli PO pozwoli temu paliwu napędzić kampanię PiS-u; jeśli sprawa migrantów zogniskuje uwagę wyborców, a PO i PiS będą w tej konkretnej sprawie po dwóch przeciwnych stronach sporu, to Platforma sama skaże się na porażkę. Dla Platformy sytuacja jest prosta: jeśli da się obsadzić w roli obrońców kulturowo obcych migrantów, a więc w praktyce muzułmanów i przybyszów głównie z Afryki, to przegra. PO walczy o zwycięstwo i władzę, więc styl czy wręcz ksenofobiczny smrodek to dla szefostwa Platformy rzeczy pięciorzędne.

Brzmi to cynicznie, ale czas dla aktywowania narracji o migrantach i strachu przed nimi jest sprzyjający. Bo w Unii Europejskiej forsowany jest - wbrew sprzeciwowi Polski i Węgier - pakt migracyjny zakładający "obowiązkową solidarność" przy relokowaniu migrantów. Ponadto przez granicę Polski z Białorusią wciąż jest wiele - nawet coraz więcej - prób nielegalnego przekroczenia przez osoby ściągnięte przez reżim Aleksandra Łukaszenki z państw Afryki bądź Azji. I jeszcze jedno: obecność Grupy Wagnera na Białorusi oznacza ryzyko, że liczba tych prób będzie większa, bo wagnerowcy mogą z tego zrobić swój nowy biznes, a ich brutalność wobec migrantów bezwzględna, więc mogą oni być przymuszani do prób forsowania muru na granicy. Z naszych informacji wynika, że obawy przed taką brutalizacją są obecne w obozie rządzącym.

Wpływ tych wszystkich czynników na kampanię wyborczą jest potencjalnie ogromny. W czasie zagrożenia, choć po ośmiu latach ten efekt może być już w dużym stopniu ograniczony, ludzie gromadzą się wokół władzy. PiS eksploatuje swój wizerunek jako tej władzy, która mówi "nie" relokacjom i migrantom; jako twardej władzy, która postawiła zaporę na granicy z Białorusią, choć Donald Tusk mówił, że to się nie stanie faktem. W społecznej świadomości PiS jest tą siłą, która broni granicy. Owszem, granica z Białorusią i tak jest dziurawa, a polityka migracyjna rządu PiS jest najbardziej liberalna w Unii Europejskiej, ale nie zmienia to faktu, że bardzo mocnym punktem wizerunku PiS jest strzeżenie granic i dbanie o bezpieczeństwo.

Zamierzenie czy nie, Tusk stosuje się do rad diabolicznego spin doctora z USA Karla Rove’a. Ten macher od kampanii przekonywał, że należy uderzać w najsilniejszy punkt przeciwnika. A nie w najsłabszy, jak intuicyjnie można by sądzić. W praktyce w USA oznaczało to uderzenie w Johna Kerry’ego (kontrkandydata wobec George’a W. Busha, dla którego pracował Rove), który występował jako bohater wojny wietnamskiej. Kerry stał się celem ataku ze strony grupy weteranów związanych z Partią Republikańską, którzy zarzucali mu tchórzostwo i zdradę. Kerry stracił swój największy atut i przegrał.

Dziś Tusk bije w żelazny punkt wizerunku PiS, na podstawie którego tenże PiS chce budować swoją kampanię wyborczą: sprzeciw wobec przyjmowania migrantów.

Szef PO w swoim klipie atakuje PiS, mówiąc poetyką PiS, stara się odbierać tlen potrzebny do zapłonu "piekielnie efektywnego paliwa politycznego". Raz już zresztą PiS z tego paliwa skorzystało - w 2015 r. - i był to motyw, który bardzo mocno pomógł PiS-owi wygrać wybory i przejąć władzę.

Polityk PO: - Wychodzimy z kontrofensywą. Pokazujemy, że nie ma sporu co do braku zgody na relokowanie migrantów. Mogą być trudności, jak krytyka tego nagrania, ale tak to już jest przy ofensywach.

Donald Tusk opanował taktykę neutralizowanie krytycznie niekorzystnych dla PO osi polaryzacji. Tak było już wcześniej z obietnicą PiS, by wprowadzić 800+ - szef PO zażądał wówczas, by pomysł wprowadzić już od 1 czerwca, a nie od stycznia 2024 r., choć elektorat Platformy podwyżki 500+ zwyczajnie nie chce. Temat 800+ spadł z agendy sporu politycznego i na tym Tuskowi zależało. - O 800+ się z PiS-em już nie kłócimy - mówi polityk PO. Udało się go zneutralizować, choć po wakacjach może jeszcze wrócić.

- Trzeba rozbroić spór, który nie jest dla nas korzystny - słyszymy. - PiS-owcy muszą się tłumaczyć z liczb i z projektu rozporządzenia własnego MSZ. A skoro tak, to strzał był trafny - dodaje.

Tak też szef PO by chciał zrobić z pomysłem referendum nt. migracji. Jak mówi jeden z naszych rozmówców z PO, narracja narzucona przez Tuska w krótkim nagraniu to "szczepionka na referendum". Z naszych rozmów z ludźmi PO wynika, że mają oni takie przeświadczenie: nastrój antyimigrancki jest wśród Polaków żywy, nawet jeśli ludzie się do takich odczuć nie przyznają.

W Platformie dobrze wiedzą, że z ich perspektywy toczenie kampanii wokół migrantów to samobójcza misja.

Donald Tusk może sobie pozwolić na takie zagranie jak niedzielny filmik. To strzał fałszem, zewnętrzną - a więc najczęściej prawą stroną prawej stopy. Żaden inny polityk Platformy - nie ze względu na funkcję, ale na autorytet i twardą rękę - nie mógłby sobie pozwolić na taki przekaz. Mówi polityk PO: - Czy uda się zneutralizować przekaz PiS o migrantach i ich pomysł z referendum? Nie wiem i sam Tusk też ma obawy. Ale reagować trzeba.