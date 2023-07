Ochojska o filmie Donalda Tuska. "Część ludzi sądzi, że on mówi to samo, co PiS"

Janina Ochojska w programie Wirtualnej Polski "Tłit" wypowiedziała się na temat ostatniego wpisu Donalda Tuska. Jak stwierdziła, "nie wierzy, że jest islamofobem". - Myślę, że to było niezręczne. Mam nadzieję, że to się już nie powtórzy w innych spotach. Chcę wierzyć w dobre intencje - powiedziała. - Taka wypowiedź Donalda Tuska pojawia się po raz pierwszy i mam nadzieję, że ostatni. (...) Nie powinno się w taki sposób wykorzystywać obrazu migrantów - dodała Ochojska.

Janina Ochojska o spocie Donalda Tuska: Ta kampania może być straszna

Gościni została zapytana przez Patryka Michalskiego o stosunek do spotu lidera Platformy i co chciałaby mu przekazać. - Chciałabym mu przekazać, że nie powinno się w taki sposób mówić o migrantach. (...) Było to może niezgrabne, nie w taki sposób bym taki spot zredagowała - odpowiedziała Ochojska, podkreślając, że nie wierzy w złe intencje byłego premiera. - Część ludzi sądzi, że on mówi to samo co PiS, a to nieprawda - dodała.

- Kampania, która miałaby odsunąć PiS od władzy, musi być etyczna, oparta na wartościach. Nie może używać obrazu jakiegokolwiek, który oceniałby negatywnie jakąś grupę. (...) Boli mnie to, że politycy używają takich obrazów. Ta kampania może być straszna, jeśli politycy nie powstrzymają się od tego. Apeluję o etyczną i dobrą kampanię, która będzie pozytywna, a nie negatywna - powiedziała prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej, zwracając się do wszystkich opcji politycznych.

Przypomnijmy, że chodzi o spot Donalda Tuska, który został opublikowany w niedzielę 2 lipca na twitterowym koncie lidera Platformy Obywatelskiej, w którym odniósł się do polityki migracyjnej rządu Mateusza Morawieckiego. Na początku odniósł się do zamieszek we Francji, wywołanych śmiercią 17-letniego Nahela, który został zastrzelony przez policjanta. - Oglądamy wstrząśnięci sceny z brutalnych zamieszek we Francji. I właśnie teraz Kaczyński przygotowuje dokument, dzięki któremu do Polski przyjedzie jeszcze więcej obywateli z państw takich jak - cytuję - Arabia Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu, Katar, Emiraty Arabskie, Nigeria czy Islamska Republika Pakistanu - wymieniał Donald Tusk.

Według szefa Platformy "Kaczyński już w zeszłym roku ściągnął z takich państw ponad 130 tysięcy obywateli - 50 razy więcej niż w 2015 roku". Wysunął także tezę, że prezes Prawa i Sprawiedliwości "może potrzebuje wewnętrznej wojny, konfliktu i strachu polskich obywateli, bo wtedy lepiej mu rządzić i łatwiej będzie mu wygrać wybory". "Musimy go jak najszybciej odsunąć od władzy, żeby uniknąć tego niebezpieczeństwa. Ono się naprawdę czai za rogiem" - stwierdził szef PO. Wpis opatrzył ostatnim wezwaniem: "Polacy muszą odzyskać kontrolę nad swoim państwem i jego granicami!".