Politycy komentują film Tuska. Buda: "Nie wiedziałem, że tańczy na rurze". Czarzasty o "tragedii"

Zobacz wideo Trwają protesty po strzelaninach w Serbii

W niedzielę 2 lipca na profilu lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska pojawiło się nagranie, które wywołało dyskusję zarówno w prawicowych, jak i lewicowych środowiskach. Polityk na początku odniósł się do zamieszek we Francji. - Oglądamy wstrząśnięci sceny z brutalnych zamieszek we Francji. I właśnie teraz Kaczyński przygotowuje dokument, dzięki któremu do Polski przyjedzie jeszcze więcej obywateli z państw takich jak - cytuję - Arabia Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu, Katar, Emiraty Arabskie, Nigeria czy Islamska Republika Pakistanu - wymieniał na nagraniu Tusk. - Musimy go [Kaczyńskiego -red.] jak najszybciej odsunąć od władzy, żeby uniknąć tego niebezpieczeństwa. Ono się naprawdę czai za rogiem - stwierdził szef PO. Wpis opatrzył napisem: "Polacy muszą odzyskać kontrolę nad swoim państwem i jego granicami!".

REKLAMA

Burza po słowach Donalda Tuska. "Nie wiedziałem, że tańczy na rurze"

Od opublikowanego wpisu minęło już trochę czasu, jednak dyskusja na jego temat nadal trwa. Do sytuacji odniósł się w poniedziałek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, na antenie Polsat News w programie "Gość Wydarzeń". - Tak długo to się dawno nie śmiałem. Nie mogłem powstrzymać się od śmiechu kilka minut. Gdybym miał to porównać do sportu, to byłby to pole dance. Ja nie wiedziałem, że Donald Tusk tańczy na rurze, a to jest taki szpagat, że to coś nieprawdopodobnego - powiedział Buda, dodając, że był "zażenowany".

- Przez lata był twarzą polityki migracyjnej, sam z poziomu szefa Rady Europejskiej groził karami za to, żeby przyjmować uchodźców, Polskę niejednokrotnie wskazywał jako cele, popierał rozwiązanie, które pojawiło się niedawno, z którym my jako PiS się nie zgadzamy, a dzisiaj mówi, że jest za ochroną granic - zauważył minister.

Burza po słowach Tuska dot. migrantów. "Politycznie to jest strzał kulą w płot"

Komentarze po wpisie lidera Platformy. "Żaden polityk nie może używać rasizmu i ksenofobii"

Do sprawy odniósł się także polityk Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy. We wtorek rano na antenie TVN24 w rozmowie z Konradem Piaseckim stwierdził, że wypowiedź Donalda Tuska była dla wielu niejasna, "jeżeli jest od dwóch dni tłumaczona przez wszystkich jego przyjaciół z partii". - Spotkam się z Donaldem Tuskiem, zapytam się, o co dokładnie mu chodziło. Tragedia tego sformułowania, które użył, jest taka, ze trzeba się go pytać, o co mu chodziło. (...) Nie używam takiego języka - stwierdził poseł.

Z kolei Franciszek Sterczewski z Koalicji Obywatelskiej napisał na Twitterze: "Żaden polityk nie może używać rasizmu i ksenofobii. W żadnym celu. Podstawą demokracji są prawa człowieka i szacunek do każdej osoby niezależnie od jej płci, koloru skóry, wyznania czy pochodzenia. Nikt nie jest nielegalny!".

Jak dodał, "Polska musi wyciągnąć wnioski z doświadczeń francuskich, aby każdy, kto chciałby się tu osiedlić i pracować, miał szansę zintegrować się z polskim społeczeństwem". "Polska potrzebuje nowych ludzi jak tlenu, dlatego dobra polityka migracyjna jest podstawą dobrego rozwoju państwa. Polska razem z innymi państwami Unii Europejskiej ma moralny obowiązek i możliwości finansowe, by zacząć realnie walczyć z przyczynami migracji" - głoszą dalsze wpisy posła.