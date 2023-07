Morawiecki ostro do dziennikarki TVN. "Pani redaktor na pewno zakończyła dobre kursy"

W poniedziałek 3 lipca odbyła się konferencja prasowa dotycząca nowego programu rządowego Bezpieczny kredyt 2 proc., który ma umożliwić tańsze finansowanie zakupu pierwszego mieszkania dla młodych osób. - Wspieranie młodych rodzin na starcie życiowym we własnym mieszkaniu jest dla nas absolutnie fundamentalne. Dlatego bardzo cieszę się z tego programu, który dzisiaj przedstawiamy - powiedział premier podczas konferencji.

Premier do dziennikarki TVN: "To, co ja sugeruję, to pani sugeruje, że ja sugeruję"

Dziennikarka TVN Katarzyna Kolenda-Zaleska podczas konferencji zapytała Mateusza Morawieckiego o jego słowa z sobotniego spotkania w Kościerzynie. - Na wschodzie widzimy grupę Wagnera, która ma się przemieścić na Białoruś, a na zachodzie działa grupa Webera. Wiecie, co to jest grupa Webera. Weber-Tusk. Weber, szef partii Tuska. To europejski szef partii Tuska. Mówi tak, że tylko oni, Weber i Tusk, ten tandem, stworzą zaporę ogniową, wyobrażacie sobie państwo w ogóle? - mówił w sobotę Morawiecki.

Kolenda-Zaleska zapytała premiera kilkukrotnie, dlaczego zrównywał Grupę Wagnera z politykami skupionymi wokół niemieckiego europosła Manfreda Webera. - Odpowiedź tutaj jest konkretna i kompleksowa: jest Grupa Wagnera i jest grupa skupiona wokół szefa EPL, Webera, czyli szefa Tuska. To są zupełnie inne grupy rzecz jasna - odparł premier. Jak powiedział dalej: "To, co ja sugeruję, to pani sugeruje, że ja sugeruję". - Widać, że jest "uderz w stół, a nożyce się odezwą". Bo chyba zabolało, jeżeli pokazujemy, jaka jest prawda. Rzeczywiście grupa pana Webera, Weber to szef Europejskiej Partii Ludowej, czyli szef pana Tuska w ramach tej grupy domagają się, aby nielegalna imigracja była tutaj przyjęta przez Polaków - powiedział Morawiecki. Po otrzymaniu niejasnej odpowiedzi, Kolenda-Zaleska powiedziała, że chodzi o posługiwanie się tymi dwoma "grupami" w jednym zdaniu jako o dwóch grupach, z których jedna funkcjonuje na zachodzie, a druga na wschodzie. - Pani redaktor na pewno zakończyła dobre kursy, które mają łączyć ze sobą kilka wątków. Ja przedstawiam stan faktyczny: jest Grupa Wagnera, która stanowi ogromne zagrożenie i jest obłędna i błędna polityka po stronie EPL, której przewodzi pan Weber - odpowiedział Morawiecki, mówiąc, że nie sugeruje, aby "Grupa Wagnera i Webera była jedną wielką grupą".

Przypomnijmy, że Grupa Wagnera to prywatna organizacja wojskowa w Rosji, która brała udział w aneksji Krymu, walkach w Donbasie, Syrii, Mali, gdzie dopuszczała się zbrodni na ludności cywilnej, czy w końcu w pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. W ostatnich miesiącach jest oskarżana przez Ukraińców o morderstwa tysięcy ludzi m.in. podczas walk o Sołedar i Bachmut. Rada Unii Europejskiej nałożyła sankcję na Grupę Wagnera z powodu poważnego naruszenia praw człowieka, w tym stosowanie tortur i przeprowadzanie egzekucji.

Nowy program rządowy Bezpieczny kredyt 2 proc. Na czym polega?

Program skierowany jest do osób w wieku do 45 lat (w przypadku małżeństwa lub rodziców to warunek dla jednej osoby). Kredyt można otrzymać na mieszkanie zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Będzie udzielany wyłącznie na pierwsze mieszkanie danej osoby w życiu. Bezpieczny kredyt 2 proc. będzie mógł zostać udzielony na kwotę maksymalnie 500 lub 600 tys. zł (wyższy limit obowiązuje dla małżeństw i rodzin z dziećmi). Do tego może dojść maksymalnie 200 tys. zł wkładu własnego, więc ze wsparciem programu możliwy będzie zakup mieszkania czy domu nawet za 800 tys. zł. Co więcej, jeśli przy budowie domu jako wkład własny do kredytu wnoszony jest grunt, to łączna wartość jego i kredytu będzie mogła wynieść nawet milion złotych. Kredyt w programie będzie można otrzymać zarówno na mieszkanie (na rynku pierwotnym lub wtórnym), jak i na budowę domu.