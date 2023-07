Wybory parlamentarne i referendum w tym samym dniu. Morawiecki potwierdza

Premier Mateusz Morawiecki potwierdził w poniedziałek, że partia rządząca chce przeprowadzić w tym samym dniu wybory parlamentarne i referendum ds. relokacji migrantów. Jak zaznaczył, chodzi o to, by "koszty były niższe". - Wiadomo, że przeprowadzenie osobno wyborów i osobno referendum to dodatkowe koszty - powiedział. Polityk przekazał, że będzie to "referendum z jednym pytaniem", a "dokładne pytanie będzie sformułowane w terminie późniejszym".

