Politycy PO komentują nagranie Tuska o migrantach. "Donald nie straszy", "trafił w sedno"

Niedzielne ostrzeżenie Donalda Tuska o "prawdziwej polityce migracyjnej", którą prowadzi rząd Prawa i Sprawiedliwości skomentowali m.in. politycy obozu władzy, opozycji i dziennikarze. Znacząca większość skrytykowała słowa byłego premiera i byłego szefa Rady Europejskiej. W obronę wzięli go zaś politycy Platformy Obywatelskiej Na zarzuty, że wypowiedź Tuska jest rasistowska, Tomasz Siemoniak odparł krótko: "To bzdura". - Donald nie straszy, mówi o złej władzy. Były robaki, były inne tematy. Teraz PiS uznał, może ma jakieś badania, że tym tematem można nastraszyć Polaków. PiS z jednej strony wywołuje na potrzeby wyborczej histerii przeciw uchodźcom i migrantom, a z drugiej strony setkami tysięcy ich przyjmuje i zapowiada przyjęcie kolejnych. Chodzi o hipokryzję PiS-u. Dlatego tak ich to zabolało - mówił na antene RMF FM były szef MON-u.

Tusk postraszył Kaczyńskim. "Trafił w sedno"

Takiego samego zdania jest Jan Grabiec. "Wściekłość polityków PiS w ostatnich godzinach świadczy o tym, że Donald Tusk trafił w sedno. Pokazanie hipokryzji władzy w sprawie imigracji to kolejna faza ich upadku" - napisał na Twitterze.

Monika Wielichowska z kolei opublikowała link do rozporządzenia, które w niedzielę cytował szef PO. "Chcecie zobaczyć jak wygląda polityka migracyjna PIS? Zajrzyjcie do rozporządzenia, które łatwiej i szybciej wyda co najmniej 400 tys. wiz rocznie dla imigrantów z Afryki i Azji" - skomentowała posłanka Koalicji Obywatelskiej. Jej wpis udostępnił m.in. Bartosz Arłukowicz. Wielichowska oceniła też, że "ta letnia niedziela nie była leniwa w polityce". "Tusk włożył kij w szprychy rządowej imigracyjnej hipokryzji. Dlatego funkcjonariusze #PIS ruszyli dziś do ataku często stając się hejterami. Oni naprawdę myśleli, że bezkarnie będą uprawiać politykę przeciw imigrantom" - czytamy na Twitterze.

"Wczorajszy spot D. Tuska uderzył w serce hipokryzji Kaczyńskiego. Stąd u nich to przerażenie, złość, nienawiść" - napisał przed południem Marcin Kierwiński. Z kolei Cezary Tomczyk, który wyjaśniał w niedzielę Błażejowi Pobożemu istotę polityki migracyjnej w TVN24, zamieścił dane z resortu rodziny i polityki społecznej o liczbie imigrantów z państwa muzułmańskich w Polsce.

Arkadiusz Myrcha dodał do tego tabelę z liczbą pozwoleń na pracę. "Mówmy o faktach. Liczby mówią bowiem więcej niż tysiąc tweetów wściekłych polityków PiS" - i opublikował, co podkreśla, dane rządowe.

Tusk postraszył Kaczyńskim i migrantami. Nagranie zirytowało i prawicę, i lewicę

W niedzielę przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk opublikował na Twitterze niespełna 80-sekundowe nagranie o polityce migracyjnej rządu Prawa i Sprawiedliwości. Na początku odniósł się trwających od pięciu dni we Francji zamieszek, wywołanych śmiercią 17-latka postrzelonego przez policjanta. - Oglądamy wstrząśnięci sceny z brutalnych zamieszek we Francji. I właśnie teraz Kaczyński przygotowuje dokument, dzięki któremu do Polski przyjedzie jeszcze więcej obywateli z państw takich jak - cytuję - Arabia Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu, Katar, Emiraty Arabskie, Nigeria czy Islamska Republika Pakistanu - wymienia na filmie przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Nagranie Tuska wywołało poruszenie tak na prawicy, jak i na lewicy, choć z różnych powodów. Poseł Lewicy, współzałożyciel partii Razem Maciej Konieczny stwierdził na Twitterze, że to "szaleństwo". "Przewodniczący Platformy sugeruje, że rząd PiS-u celowo sprowadza do Polski ludzi innych ras, aby doprowadzić do napięć społecznych. Czy to jeszcze Donald Tusk, czy już Donald Trump?" - pyta. Joanna Scheuring-Wielgus stwierdziła z kolei, że słowa te "brzmią jak przekaz Konfederacji", a nakręcanie nienawiści jest nie na miejscu. Całą wypowiedź określiła jako "rasistowską". Nagranie udostępnione przez lidera PO skomentowali nie tylko politycy, ale również dziennikarze. "Jeszcze kilka miesięcy kampanii przed nami, a już dotarliśmy do momentu, w którym Tusk ściga się z Kaczyńskim na ksenofobię" - stwierdził Patryk Strzałkowski z Gazeta.pl. Więcej na ten temat w tekście Magdaleny Bojanowskiej:

Burza po słowach Tuska dot. migrantów. "Politycznie to jest strzał kulą w płot"

