Nowelizacja ustawy o referendum. Do Sejmu wpłynął projekt posłów PiS

Projektowana nowelizacja ma umożliwić przeprowadzanie referendum w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory: do Sejmu i Senatu, wybory Prezydenta RP lub wybory do Parlamentu Europejskiego. Zmiany mają na celu między innymi ujednolicenie godzin głosowania. Przyjęto, że głosowanie przeprowadza się w godzinach określonych w Kodeksie wyborczym - czyli od godz 7 do 21 (obecne przepisy w przypadku referendów mówią o przedziale 6-22). Projekt nowelizacji skierowano do zaopiniowania przez Biuro Analiz Sejmowych oraz Biuro Legislacyjne.

Takie zmiany mogłyby docelowo ułatwić organizację zapowiedzianego przez Jarosława Kaczyńskiego referendum ws. przyjęcia migrantów. Prezes PiS deklarował, że chciałby, by głosowanie odbyło się przy okazji jesiennych wyborów parlamentarnych. Opozycja wskazuje natomiast, że propozycja dotycząca referendum ma związek ze zbliżającą się kampanią. Politycy opozycji podkreślają też, że kwestia unijnego paktu migracyjnego nie została ostatecznie przesądzona, a Polska będzie mogła wnioskować o wyłączenie z niego w związku z przyjęciem migrantów z Ukrainy.

PKW o referendum w dniu wyborów parlamentarnych

W ubiegłym tygodniu Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała w komunikacie, że - zgodnie z prawem - ogólnokrajowe referendum może odbyć się w tym samym dniu, co wybory do Sejmu i Senatu. PKW podkreśliła, że głosowanie w referendum przeprowadzonym razem z wyborami, odbywa się w tych samych obwodach wyborczych i w tych samych lokalach, na podstawie tych samych spisów wyborców oraz tych samych zaświadczeń o prawie do głosowania. Głosowanie ma być przeprowadzone przez te same okręgowe i obwodowe komisje wyborcze. Karty do głosowania w wyborach oraz w referendum powinny być wrzucone do tej samej urny.

Członkowie komisji, którzy mają obowiązek sporządzenia oddzielnych protokołów, dotyczących wyborów do Sejmu oraz do Senatu, mieliby także obowiązek sporządzenia oddzielnego protokołu dla referendum. Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że udział w wyborach i referendach nie jest obowiązkowy, dlatego wyborca może wybrać, w czym weźmie udział. Zgodne z prawem jest również prowadzenie kampanii wyborczej i jednocześnie kampanii referendalnej.