Tusk ws. migracji siada okrakiem na murze. Może spaść nie na tę stronę, co chce [KOMENTARZ]

Wiemy już oficjalnie - PiS zamierza walczyć o władzę m.in. przez zarządzanie strachem w kwestii migrantów. W dniu wyborów chce przeprowadzić pozbawione sensu referendum dot. "przymusowej relokacji" osób przybywających do innych krajów Europy, choć w rzeczywistości wcale nie jest to "przymusowa relokacja". I dlaczego nie? W 2015 roku szczucie na uchodźców pomogło partii przejąć władzę.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaki jest wpływ migrantów na rynek pracy?

Może PiS zakłada, że w ten sposób zastawia "pułapkę" na opozycję, która - jak chcieliby rządzący - nie zdoła znaleźć dobrej odpowiedzi.

Donald Tusk opublikował w weekend krótki film, który - możemy zakładać - zdaniem PO miał rozbroić tę pułapkę. Tusk mówi w nim, że to PiS odpowiada za niekontrolowaną migrację do Polski. Wymienia kraje z Azji, z których będzie można łatwiej przyjechać do Polski, nawiązuje do zamieszek w Paryżu.

Wypowiedź została szybko skrytykowana z obu stron. PiS twierdzi, że Tusk jest niewiarygodny, a Mateusz Morawiecki nazywa go "malowanym lisem". Zaś wielu dziennikarzy i ekspertów zajmujących się migracją wytyka liderowi PO granie na ksenofobicznych nutach. I słusznie, bo dokładnie to robi.

Tusk - tak samo, jak wcześniej Morawiecki - łączy ostatnie zamieszki z migrantami (choć rzeczywistość jest tu dużo bardziej skomplikowana)

Mówiąc o planach MSZ, dotyczących ułatwień wizowych, wymienia niemal wyłącznie kraje arabskie i muzułmańskie (choć projekt dotyczy też m.in. wiz dla obywateli Tajlandii, Gruzji, Armenii, Wietnamu czy Mołdawii).

Kilkukrotnie mówi o "wpuszczaniu imigrantów" z "takich państw" - znów wskazując, że chodzi o imigrację osób z krajów głównie muzułmańskich.

"Polacy muszą odzyskać kontrolę nad swoim państwem i jego granicami" - to hasło żywcem wzięte z kampanii pro-brexitowej, która była oparta m.in. na krytyce polityki migracyjnej i atakowaniu migrantów.

Po krytyce, wśród zwolenników Tuska w mediach społecznościowych pojawiły się głosy broniące lidera PO. Bo krytyczni dziennikarze mieli go "nie zrozumieć", a Tusk wcale nie uderza w ksenofobiczne tony, tylko "pokazuje hipokryzję" rządu PiS. Oczywiście, Kaczyński i Morawiecki są hipokrytami ws. migracji i w tym Tusk ma rację - jednocześnie szczują na osoby spoza Europy i pozwalają na wzrost przyjazdów takich osób do Polski. Co gorsza, takie udawanie sprawia, że Polska nie ma sensownej polityki migracyjnej, co zdaniem ekspertów jest przepisem na potencjalne napięcia i problemy za wiele lat. Ale poza wytknięciem tego, Tusk uderza dokładnie w te same tony - budując poczucie zagrożenia (zamieszki we Francji) i utraty kontroli nad krajem. A obnażać hipokryzję czy brak polityki migracyjnej obecnego rządu mógłby równie dobrze (a może lepiej) łączenia migracji z przemocą czy mówienia o "takich państwach" w kontekście krajów muzułmańskich.

Do Polski wjechało 135 tys. osób z państw muzułmańskich? Ekspert wyjaśnia

Są też głosy, że Tusk jest krytykowany za to, że "chce prowadzić rozsądną politykę migracyjną". Ale to zwyczajnie nieprawda, a do polityki migracyjnej wrócę za chwilę. Tusk został skrytykowany za granie na ksenofobicznej strunie, bo w jego krótkim wideo było właśnie to, a nie jakikolwiek "rozsądny plan".

Wśród usprawiedliwień dla takiego nagrania znalazły się jeszcze inne: że może i Tusk "pobrudzi sobie ręce" dawaniem sygnałów do przeciwników migracji z krajów muzułmańskich, ale za to rozbroi pułapkę PiS-u i zapobiegnie ponownemu zwycięstwu partii Kaczyńskiego. Czy na pewno? A co, jeśli politycy największych partii będą się teraz licytować na to, kto ostrzej mówi o migracji? Jeśli będzie jeszcze więcej zarządzania strachem? Podburzanie takich emocji i nastrojów nie tylko niszczy debatę (a o migracji powinniśmy rozmawiać na poważnie), ale też buduje zagrożenia dla tysięcy migrantek i migrantów, którzy już w Polsce mieszkają.

Tusk to żaden "gołąb" ws. migrantów

Trzeba oczywiście zdawać sobie sprawę, że Donald Tusk, wbrew temu, co chciałaby wmówić nam PiS-owska propaganda, nie jest aktywistą, który najchętniej zburzyłby mur na granicy i zniósł Straż Graniczną, żeby przybysze spoza Europy wchodzili do Polski nieniepokojeni przez nikogo. Wręcz przeciwnie. Kwestia migracji była jednym z głównych wyzwań Tuska, gdy szefował Radzie Europejskiej. Pokazał się w tej roli jako zwolennik ostrzejszej kontroli granic i przesuwania jej poza faktyczne granice Unii Europejskiej.

Choć PiS sklejał Tuska z polityką Angeli Merkel, to niedługo po tym, jak ta mówiła w 2015 roku, że "poradzimy sobie" z pomocą uchodźcom i migrantom, Tusk mówił do migrantów: "nie przyjeżdżajcie do Europy". To m.in. on odpowiadał za umowę z Turcją, na podstawie której ta zgodziła się zatrzymywać migrantów i uchodźców, którzy chcieli dostać się łodziami do Grecji. To przykład tego, co eksperci nazywają "eksternalizacją granic", czyli przesuwaniem odpowiedzialności za kontrolę nad granicami do innych krajów. Umowa była i jest krytykowana przez organizacje zajmujące się prawami człowieka. Także za kadencji Tuska UE porozumiała się z Libią i zaczęła wspierać tamtejszą straż przybrzeżną, a zatrzymani migranci są przetrzymywani w strasznych warunkach na terenie kraju.

Politycy PO komentują nagranie Tuska o migrantach. "Trafił w sedno"

W 2019 roku Tusk mówił, że "politykę migracyjną można prowadzić tylko, jeśli kontroluje się granice", a "wpuszczanie wszystkich to nie polityka, tylko bezsilność". Stwierdził, że błędy popełnione w czasie kryzysu uchodźców w 2015 roku pozwoliły przejąć czy umocnić władzę takim politykom, jak Jarosław Kaczyński czy Viktor Orbán.

Czy takie samo rozumowanie stoi za głośnym filmikiem Tuska z tegorocznej kampanii? Twardsze podejście do migracji ma być metodą na to, by nie pozwolić PiS-owi zdobyć kolejnej kadencji? Być może. Można też oczywiście - a nawet trzeba! - dyskutować o tym, jaka ma być polityka migracyjna Polski; kogo i na jakich zasadach przyjmować; jak może to odpowiadać na wyzwania demograficzne; jak integrować osoby z innych państw, które się tu osiedlają.

W tej samej wypowiedzi Tusk stwierdził też, że "tym, którzy chcą chronić granice, nie powinno się od razu przypinać łatki ksenofobów czy faszystów". I znów - można się z tym zgodzić. Tyle że w ostatnim wystąpieniu sam uderza w ksenofobiczne tony (podkreślanie, że chodzi o kraje islamskie; odwołanie do zamieszek we Francji). Trudno założyć, że tak doświadczony polityk robi to nieświadomie. W najlepszym wypadku robi to cynicznie, próbując rozbroić wspomnianą pułapkę PiS. Ale siada w ten sposób w niebezpiecznej pozycji: okrakiem na płocie czy też murze, między deklarowanymi przez PO europejskimi wartościami a ksenofobią i zarządzaniem strachem, które wykorzystuje PiS. Na murze, z którego można boleśnie spaść. I to na tę stronę, po której wcale nie chciało się znaleźć.

Politycy sprowadzają kwestię migracji do pałki, którą mogą się wzajemnie obkładać i zbijać punkty poparcia. Ale to wyzwanie - dla Polski i Europy - które nie odejdzie tylko dlatego, że przeprowadzimy referendum albo zbudujemy nieskuteczny mur. Liczba uchodźców na świecie rośnie, a jeszcze więcej jest ludzi szukających innego domu z innych powodów. Zmiana klimatu może sprawić, że niektóre z najgęściej zaludnionych miejsc na świecie w Indiach czy Afryce staną się dosłownie niezdatne do życia. Ani w kwestii klimatu, ani migracji, nie ma łatwych rozwiązań, jakimi mamią nas populiści.