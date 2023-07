Do Polski wjechało 135 tys. osób z państw muzułmańskich? Ekspert wyjaśnia. "Mniej więcej jedna trzecia"

- Zapytajcie Morawieckiego, dlaczego pozwolił na utratę kontroli nad liczbą migrantów, którzy przyjeżdżają do Polski. 135 tysięcy migrantów z państw muzułmańskich wpuszczono do Polski w 2022 roku. Oskarżam pisowski rządu o ściągnięcie niekontrolowanej liczby migrantów. PiS ściągnął z państw muzułmańskich 50 razy więcej niż my w ostatnim roku rządu Platformy. Równocześnie uruchomili kampanię propagandy i nienawiści - mówił podczas czerwcowego wiecu w Jeleniej Górze przewodniczący PO Donald Tusk. Mówiąc o "kampanii propagandy i nienawiści" nawiązywał do propozycji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dotyczącej referendum ws. przyjęcia uchodźców.

Dzień później wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki tłumaczył, że samo zezwolenie na pracę nie oznacza, że dana osoba wjechała do Polski. Jako przykład podał mieszkańców Uzbekistanu. W przypadku tego kraju wydano 33 tys. pozwoleń na pracę, ale już siedmiokrotnie mniej wiz pracowniczych.

Ekspert: Do Polski wjechała mniej więcej jedna trzecia

- Zezwolenie na pracę jest pewnego rodzaju promesą. Jeżeli pracodawca po tzw. teście rynku pracy otrzymuje informację, że nie ma Polaka na jego miejsce, to może wystąpić o zezwolenie na pracę. I rzeczywiście, mamy duże, szczególnie w ubiegłym roku, przyrosty zezwoleń na pracę - wyjaśniał w poniedziałek w TVN24 prof. Maciej Duszczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami UW.

- Gdybyśmy sobie dziś powiedzieli, ile z tych osób wjechało, ile pracuje na początek lipca, to powiedziałbym, że mniej więcej jedna trzecia wjechała do Polski. Ok. 40 tys. - oszacował ekspert. Jak tłumaczył prof. Duszczyk, obcokrajowcy najpierw dostają tzw. jednolite zezwolenie na pracę i pobyt. - Z takim dokumentem muszą otrzymać wizę. Konsulaty ich nie wydają z bardzo różnych powodów, jest też duża kolejka. Rozmowa z konsulem może być np. za pół roku i taka osoba po prostu rezygnuje - dodał prof. Maciej Duszczyk.

Ekspert odniósł się również do projektu rozporządzenia MSZ dotyczącego przyspieszonej ścieżki wydawania wiz dla pracowników m.in. z Arabii Saudyjskiej, Indii, Indonezji, Iranu, Pakistanu, Turcji czy Wietnamu. - Z tego trochę wynika rozporządzenie. Pracodawcy znaleźli się w trudnej sytuacji. Mają promesę, że ta osoba do nich przyjedzie, nie rekrutują następnej, a nagle konsulaty nie wydają wiz, bo są np. zatkane. Pracodawcy mają problem. (...) Zapotrzebowanie na pracowników cudzoziemskich bardzo wzrosło. Duża część Ukraińców nie przyjechała do Polski, bo jest wojna i nie mogą wyjechać z Ukrainy - zaznaczył.