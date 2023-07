W sieci pojawiło się nagranie, na którym Donald Tusk o polityce migracyjnej PiS. Mimo że materiał szefa Platformy Obywatelskiej trwa zaledwie 80 sekund, to zirytowało zarówno przedstawicieli prawicy, jak i lewicy.

Posłanka Lewicy dosadnie o słowach Tuska. "Rasistowskie"

Do nagrania byłego premiera odniosła się Joanna Scheuring-Wielgus. - Jestem zszokowana. Wystarczyłoby, aby zamiast Donalda Tuska wstawić polityka Konfederacji i to byłby przekaz Konfederacji. Może nie ta końcówka, gdzie jest o szczuciu i strachu, ale ta pierwsza część jest rasistowska - powiedziała posłanka Lewicy na antenie Polsat News. - Co to znaczy, że przyjeżdżają do nas ludzie z "takich" krajów? Czyli jakich? Gorszych? My jesteśmy lepsi? Jestem zszokowana tym, że Donald Tusk coś takiego powiedział - podkreśliła polityczka. Dopytywana o to, czy jej zdaniem lider PO "zachowuje się, jak rasista", odparła:

Uważam, że te wypowiedzi w tym filmiku są rasistowskie. Jestem naprawdę zszokowana tą retoryką. Moglibyśmy tam wstawić Mentzena, Bosaka, być może pana Tyszkę i to byłby przekaz Konfederacji. Naprawdę brak mi nawet słów.

- Nakręcanie spirali strachu i nienawiści wobec innych narodowości jest bardzo nie na miejscu - dodała Joanna Scheuring-Wielgus.

W obronie Donalda Tuska stanął Marcin Kierwiński, partyjny kolega byłego premiera. Poseł stwierdził, że wypowiedź polityczki Lewicy jest "niepoważna". - To jest film jest o hipokryzji PiS-u. O tym, jak PiS w Polsce kompletnie nic nie robi, a tylko szczuje na obcych. Cały czas mamy twardą, antyimigrancką retorykę PiS, a równocześnie przygotowywane są takie rozporządzenia. Donald Tusk mówi o rozporządzeniu ministra spraw zagranicznych, które zostało przygotowane w czerwcu, dziś jest konsultowane w ramach Rady Ministrów, które ma lekką ręką poza jakąkolwiek kontrolą, bez pełnego sprawdzenia, rozdawać wizy ludziom także z republik islamskim tak, żeby trafiali do Polski - powiedział Kierwiński i stwierdził, iż "dziś okazuje się, że Kaczyński tylko i wyłącznie straszy, tylko i wyłącznie wzbudza jakieś fobie".

Tusk straszy Kaczyńskim i "wojną". Zirytował i prawicę, i lewicę

Tusk straszy Kaczyńskim, który straszy migrantami

W niedzielę Donald Tusk opublikował w sieci nagranie o polityce migracyjnej rządu Mateusza Morawieckiego. Lider Platformy Obywatelskiej odniósł się w nim do zamieszek we Francji, które wywołała śmiercią 17-latka postrzelonego przez policjanta. - Oglądamy wstrząśnięci sceny z brutalnych zamieszek we Francji. I właśnie teraz Kaczyński przygotowuje dokument, dzięki któremu do Polski przyjedzie jeszcze więcej obywateli z państw takich jak - cytuję - Arabia Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu, Katar, Emiraty Arabskie, Nigeria czy Islamska Republika Pakistanu - powiedział były premier. Jak dodał, "Kaczyński już w zeszłym roku ściągnął z takich państw ponad 130 tysięcy obywateli - 50 razy więcej niż w 2015 roku".

Wizy będzie można dostawać łatwo i szybko. Będą je rozdzielać jakby zewnętrzne firmy, bo tak dużo jest zamówień. Dlaczego Kaczyńskie jednocześnie szczuje na obcych i na imigrantów, a równocześnie chce ich wpuścić setki tysięcy i to właśnie z takich państw?

- zapytał Donald Tusk i stwierdził, że prezes Prawa i Sprawiedliwości "może potrzebuje wewnętrznej wojny, konfliktu i strachu polskich obywateli, bo wtedy lepiej mu rządzić i łatwiej będzie mu wygrać wybory". - Musimy go jak najszybciej odsunąć od władzy, żeby uniknąć tego niebezpieczeństwa. Ono się naprawdę czai za rogiem. Polacy muszą odzyskać kontrolę nad swoim państwem i jego granicami - dodał.

