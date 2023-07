W niedzielę w programie "Loża prasowa" w TVN24 doszło do słownego starcia między wiceszefem MSWiA Błażejem Pobożym (PiS) a Cezarym Tomczykiem (PO) i Joanną Muchą (Polska 2050). Powodem był brak porozumienia na szczycie Unii Europejskiej ws. relokacji migrantów.

REKLAMA

Zobacz wideo Morawiecki przed wylotem do Brukseli: "Nie" dla przymusowej relokacji imigrantów

- Doskonale wiemy, co PiS robi, warto to obnażyć. To jest metoda polityczna: nie wyszła wam komisja, która miała uderzyć w Tuska, więc uznaliście, że warto użyć kolejnej broni, żeby skłócić naród. Ale warto powiedzieć, jakie są fakty. (...) PiS krzyczy: "żadnych migrantów", a sam wpuszcza setki tysięcy muzułmańskich imigrantów - powiedział Cezary Tomczyk i pokazał dane rządowe. Błażej Poboży słuchał wypowiedzi posła PO i cały czas się uśmiechał. - PiS jest rekordzistą w Europie, jeśli chodzi o otwartość na muzułmańskich migrantów. Tylko w 2022 roku mamy 135 tys. pozwoleń na pracę dla obywateli z państw muzułmańskich. (...) PiS ściągnął 50 razy więcej migrantów do Polski niż jakikolwiek inny rząd w historii. Jesteście mistrzami hipokryzji i manipulacji - dodał Tomczyk.

Awantura w TVN24. "To jest ostatnie ostrzeżenie. Wyłączę panu mikrofon"

Błażej Poboży stwierdził, że grafika z danymi, którą pokazał polityk opozycji, została sprostowana tuż po jej wykorzystaniu. - 135 tys. to pozwolenia na pracę, czyli absolutnie wstępny podstawowy etap ubiegania się o legalne zatrudnienie w Polsce na podstawie tego zezwolenia. (...) Te dane są siedmiokrotnie zawyżone. Nie odróżniacie pozwolenia na pracę od wizy pracowniczej - podkreślił. W końcu - po kilku pytaniach prowadzącego program powiedział, że w Polsce przebywa obecnie 30 tys. osób, które są zweryfikowane.

Wiceszef MSWiA zarzucał opozycji "kłamliwą narrację" w tej sprawie i przypomniał słowa Cezarego Tomczyka z 2015 roku, gdy ten pełnił funkcję rzecznika rządu. Mówił wówczas, że Polska przygotowana jest na "każdą liczbę uchodźców", a w końcu że 12 tys. osób, które miał przyjąć nasz kraj, to "podział sprawiedliwy". - To oznacza wasz kierunek polityki migracyjnej. Ta polityka migracyjna zbankrutowała, a pan uosabia i personalizuje bankructwo tej niemieckiej polityki migracyjnej - zarzucił posłowi PO polityk PiS.

Dyskusja, która wywiązała się między Pobożym a Tomczykiem wyraźnie zirytowała prowadzącego "Lożę prasową" Konrada Piaseckiego. - Nie! Moment! Drodzy państwo, tak nie będziemy w tym programie dyskutować. To znaczy, że nie będziecie tutaj sobie urządzali dyskusyjki między sobą. Wyłączę panom mikrofony, jak będziecie się tak zachowywali - oznajmił dziennikarz i oddał głos posłance Polski 2050. Joanna Mucha przedstawiła dane z ZUS, z których wynika, że liczba migrantów w naszym kraju od 2015 do 2022 roku znacznie wzrosła. - To jest znacznie więcej niż 30 tys. - zaznaczyła polityczka i próbowała kontynuować swoją wypowiedź, jednak Poboży wielokrotnie jej przerywał. Zwracali mu uwagę zarówno prowadzący program, jak i próbująca coś powiedzieć Mucha. W końcu dziennikarz TVN24 ostrzegł wiceszefa MSWiA. - To jest ostatnie ostrzeżenie. Wyłączę panu mikrofon - zapowiedział.

"Przerywał pan ponad 20 razy w tym programie"

Wiceminister starł się również z Krzysztofem Hetmanem z PSL. - Wy naprawdę myślicie, że jak powtórzycie jakieś kłamstwo 10 razy, to ktoś w nie uwierzy? - zapytał polityk PiS, po czym Hetman wstał i nalał mu wody. - Pan się napije - powiedział, na co wiceszef MSWiA odparł: - Chce się pan napić, to proszę sobie polać. Ręce się panu trzęsą tak z tych emocji i nerwów, że nie jest pan w stanie zapanować.

Błażej Poboży jednak - mimo wielokrotnych próśb - dalej przerwał innym politykom. - Pan zje delicje, ciastko, winogronko, śliweczka, jabłuszko. Pan się pożywi i na chwilę się pan zajmie czymś innym - powiedziała do niego Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.

- Ja na chwilę umilkłem, ale bardzo proszę pana ministra Pobożego. Rozumiem, że panu się ręce trzęsą, przewraca pan szklanki, rozumiem, że pan jest pierwszy raz w tym programie, że pan chce pokazać swoim wyborcom potencjalnym, jaki pan jest walecznym politykiem, ale nie może pan przerywać wszystkim łącznie z prowadzącym, bo fatalne świadectwo to wystawia pana kulturze osobistej i pańskiej formacji politycznej, którą pan reprezentuje. Przerywał pan ponad 20 razy w tym programie, co skrupulatnie liczyłem - zaznaczył Konrad Piasecki.

***