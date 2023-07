Morawiecki znów atakuje media: TVN jak Czarnobyl w 1986 roku. "Jedyne słuszne porównanie"

Morawiecki w sobotnie popołudnie podczas briefingu prasowego porównywał ze sobą dwa obrazy - spokojnych polskich miast i wsi oraz "przerażone głosy, opinie mieszkańców przedmieść paryskich, Marsylii, ale też Sztokholmu, Malmö". - Tego nie zobaczycie w TVN-ie. TVN dzisiaj tak jak Czarnobyl (…), 26 kwiecień 1986 roku. Wtedy komunistyczna telewizja nie pokazywała Czarnobyla. Tak samo dzisiaj chyba jak na lekarstwo tam w TVN-ie, tylko jakieś migawki, żeby nikt ich nie posądził, że w ogóle całkowicie okłamują. Ta ich propaganda próbuje być sprytna - mówił Morawiecki, cytowany przez serwis 300polityka.

- TVN i Czarnobyl – myślę, że to jest dobre zestawienie. Albo zaczniecie pokazywać w TVN-ie, co się dzieje w Paryżu, Sztokholmie i w innych miastach, albo to porównanie do PZPR-owskiej telewizji z czasów Czarnobyla jest jedynym słusznym porównaniem - stwierdził.

Jaka jest prawda? W każdej chwili można to sprawdzić na stronie TVN24:

Inne artykuły na temat wydarzeń nad Sekwaną, które można znaleźć na portalu, to m.in.: "Setki zatrzymanych, spalone budynki, ranni funkcjonariusze. Władze podsumowują kolejną noc protestów", "Zamieszki we Francji. 'Nastąpiła poważna radykalizacja opinii publicznej. Władze muszą się z tym liczyć'", "Tysiące policjantów na ulicach, starcia w Marsylii", "W Nanterre odbył się pogrzeb 17-latka zastrzelonego przez policję. Tłum skandował 'sprawiedliwość dla Nahela!'", "Zamieszki we Francji. Mer Marsylii wezwał do 'natychmiastowego' przysłania posiłków", "Francja znowu w ogniu. 'Zemsta za Nahela'".

Informacje na ten temat pojawiają się też stale na tzw. pasku w TVN24. Około godziny 15:00 w niedzielę było to: "MSW Francji Podczas piątej nocy zamieszek aresztowano 719 osób, 45 policjantów zostało rannych, podpalono 577 pojazdów i 74 budynki" oraz "Szwajcaria: Nocne zajścia w Lozannie, policja obrzucona kamieniami i koktajlami Mołotowa".

Co w pierwszych dniach po katastrofie atomowej pisała polska prasa? Stołeczne gazety informację o awarii elektrowni atomowej podały dopiero cztery dni po wybuchu, czyli 30 kwietnia 1986 roku. Nuklearną katastrofę łagodnie nazywano 'awarią', ponadto wiadomość o wybuchu ani razu nie znalazła się na czołówce gazet. Najwięcej uwagi media poświęcały obchodom z okazji 1 maja. Chętnie pisano również o ochłodzeniu pogody i dobrych wynikach w górnictwie i energetyce.

Jak Warszawa zareagowała na katastrofę w Czarnobylu? "Poziom skażenia nie stwarza zagrożenia"

"Znacie taki skrót - Tusk Vision Network?"

Premier na tym nie skończył ataków na TVN. W trakcie spotkania z wyborcami w Kościerzynie mówił - jak podczas większości swoich wypowiedzi w ostatnich tygodniach - że w danym momencie TVN na pewno go wytnie. - Ja to robię specjalnie, bo jak tak mówię, to oni nie mogą mnie wtedy wyciąć i wtedy to pokazują. Wtedy część ludzi, która jest ogłupiona propagandą TVN-u, po prostu zobaczy trochę prawdy, coś, czego nigdy by nie zobaczyła - mówił.

Morawiecki był pewien, że TVN24 utnie jego wypowiedź. Stacja zareagowała

Przekonywał też, że należy sobie przekazywać "z rąk do rąk, z telefonu do telefonu" nagrania z Francji, bo "są media w Polsce, zwykle w obcych rękach, które boją się pokazywać prawdę". - Manipulują, nawet jak coś pokażą, od razu w taki sposób to zrobią, żeby nie wyglądało to jako nic grożącego mieszkańcom. Tymczasem rzeczywisty obraz jest zatrważający. To, co się dzieje na zachodzie Europy, plądrowane sklepy, rabowane szkoły, szpitale, w takich salach gimnastycznych jak te odbywają się strzelaniny. Tragedia kompletna - mówił Morawiecki. Pytał też zebranych, czy znają skrót od TVN - "Tusk Vision Network".

Morawiecki powołuje Webera i Tuska do rosyjskich najemników

Morawiecki wymyślił też osobliwe porównanie - zagrożenia ze Wschodu z rzekomym zagrożeniem z Zachodu. - Na wschodzie widzimy grupę Wagnera, która ma się przemieścić na Białoruś, a na zachodzie działa grupa Webera. Wiecie, co to jest grupa Webera. Weber-Tusk. Weber, szef partii Tuska. To europejski szef partii Tuska. Mówi tak, że tylko oni, Weber i Tusk, ten tandem, stworzą zaporę ogniową, wyobrażacie sobie państwo w ogóle? W ustawach Niemca, bezczelnego Niemca o zaporze ogniowej. Tak jak kiedyś Niemka o zagłodzeniu Polski mówiła. Wstydu nie mają, a lider Niemiec mówi o tym, że polityka migracyjna musi być przyjęta przez Polskę także, bo musi odciążyć Niemcy - mówił Morawiecki.

Grupa Wagnera - przypomnijmy - to prywatna firma wojskowa, która brała udział w aneksji Krymu, walkach w Donbasie, Syrii, Mali, gdzie dopuszczała się zbrodni na ludności cywilnej, czy w końcu w pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. Tylko w ostatnich miesiącach jest odpowiedzialna za utratę tysięcy żyć m.in. podczas walk o Sołedar i Bachmut. Rada Unii Europejskiej nałożyła sankcję na Grupę Wagnera z powodu poważnego naruszenia praw człowieka, w tym stosowanie tortur i przeprowadzanie egzekucji.