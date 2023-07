Kaczyński apeluje, by "gryźć trawę". Deklaruje: Jesteśmy władzą nieuwikłaną w całe to złodziejstwo

Jarosław Kaczyński był gościem ostatniego dnia trzydniowego XVIII Zjazdu Klubów "Gazety Polskiej" w Spale w województwie łódzkim. Mówił tam m.in. o tym, że obraz Polski przedstawiany przez opozycję nie odpowiada prawdzie. - Opowiadają, iż Polska upada, jest rujnowana i niszczona przez nasz rząd. To jest obraz rzeczywistości, który jest przez nich zakłamywany i sprzeczny z faktami. Mamy dzisiaj w Polsce bardzo dobry czas pomimo wszystkich kryzysów, które nas otaczają. Takie są fakty, a nie kłamstwa, które opowiada opozycja z Donaldem Tuskiem na czele - mówił w Spale Kaczyński.

- Nasi przeciwnicy są zdeterminowani i są gotowi na wszystko. Łgają, łgają i jeszcze raz łgają. Tworzą obraz Polski, której nie ma, nie ma niczego takiego, jak Polska opisywana przez Donalda Tuska - dodał.

Prezes PiS ocenił, że sytuacja gospodarcza i społeczna Polski jest bardzo dobra. Podkreślił, że międzynarodowe instytucje pokazują Polskę w czołówce krajów europejskich i na świecie w wielu dziedzinach, między innymi mamy najniższe bezrobocie wśród krajów Unii Europejskiej. - I to mimo COVID-u, mimo wojny, mimo putinflacji, mamy dobry czas. Inflacja spada, a wszelkie wskaźniki gospodarcze, i to te, które są pokazywane nie przez naszą władzę czy GUS, ale przez instytucje międzynarodowe wskazują, że w najważniejszych dziedzinach my należymy do czołówki - dodał.

Kaczyński stwierdził przy tym, że w czasach rządów PO-PSL istniała "wielka zgoda na rabunek", a PiS odnosi sukcesy, bo jest "władzą nieuwikłaną w całe to złodziejstwo".

Jarosław Kaczyński zaapelował do członków i zwolenników Zjednoczonej Prawicy oraz całego "obozu patriotycznego" o jak największą mobilizację przed wyborami i zaangażowanie się w kampanię wyborczą. Zaznaczył, że stawka wyborów jest bardzo wysoka, a przeciwnicy polityczni są zmobilizowani, więc w najbliższych miesiącach potrzebna jest ciężka praca, "żeby można było to nazwać gryzieniem trawy". - Musi być wysiłek w trakcie kampanii, ale też w trakcie głosowania, by osłonić nas przed niebezpieczeństwem sfałszowania wyborów albo niebezpieczeństwem zastraszania ludzi, którzy będą szli do wyborów w nowych punktach wyborczych, których będzie kilka tysięcy - powiedział.

Kaczyński "wie, jacy są Niemcy"

Prezes PiS nawiązał również do nagrania opublikowanego przez Donalda Tuska, w którym lider PO mówi o konieczności "odzyskania przez Polaków kontroli nad państwem i jego granicami" i sugeruje, że polskie władze zgadzają się na masowy przyjazd migrantów z państw azjatyckich czy afrykańskich. Jarosław Kaczyński ocenił, że jeszcze niedawno Donald Tusk w temacie migracji wypowiadał się zupełnie inaczej. - To jest ten sam pan, który mówił, że Polska będzie karana za to, że nie chce się zgodzić na te poprzednie propozycje (dot. relokacji), które w końcu zostały odrzucone - bo tak musi być, bo takie są reguły w Unii. To jest ten sam, który mówił, że - w gruncie rzeczy - nie należy budować muru czy płotu, że to są biedni ludzie, którzy szukają nowego miejsca dla swego życia - wskazywał.

Jarosław Kaczyński odniósł się też do wypowiedzi szefa Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera, który mówił, że chciałby zbudować "zaporę ogniową przed PiS". Wicepremier podkreślił, że tego typu słowa fatalnie się w Polsce kojarzą. - Ja się dziwie, że on takie rzeczy mówi, ale tylko trochę, bo wiem, jacy są Niemcy. Jeśli natomiast chodzi o tych, którzy ich tutaj reprezentują, to co prawda nie wsparli tego wystąpienia i nawet próbują się od niego odcinać, no ale gdyby mieli być wiarygodni, to by natychmiast musieli wystąpić z EPP, a w każdym razie zażądać zmiany przewodniczącego - mówił.

Kaczyński podkreślił także, że zwiększone wydatki na obronność to absolutna konieczność. Dodał, że celem Polski jest odstraszenie przeciwnika. Jego zdaniem, jeśli Rosja nie poniesie klęski na Ukrainie, to będzie myślała o odwecie, w tym także na naszym kraju. - Te zbrojenia to nie jest żaden nasz kaprys. To jest po prostu konieczność - zaznaczył.