Tusk straszy Kaczyńskim, który straszy imigrantami. Nagranie zirytowało i prawicę, i lewicę

Donald Tusk opublikował w niedzielę na Twitterze niespełna 80-sekundowe nagranie o polityce migracyjnej rządu Mateusza Morawieckiego. Na początku odniósł się trwających od pięciu dni we Francji zamieszek, wywołanych śmiercią 17-latka postrzelonego przez policjanta. - Oglądamy wstrząśnięci sceny z brutalnych zamieszek we Francji. I właśnie teraz Kaczyński przygotowuje dokument, dzięki któremu do Polski przyjedzie jeszcze więcej obywateli z państw takich jak - cytuję - Arabia Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu, Katar, Emiraty Arabskie, Nigeria czy Islamska Republika Pakistanu - wymienił przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Tusk straszy Kaczyńskim, który straszy imigrantami. "Szaleństwo"

Według byłego szefa rządu "Kaczyński już w zeszłym roku ściągnął z takich państw ponad 130 tysięcy obywateli - 50 razy więcej niż w 2015 roku".

Wizy będzie można dostawać łatwo i szybko. Będą je rozdzielać jakby zewnętrzne firmy, bo tak dużo jest zamówień. Dlaczego Kaczyńskie jednocześnie szczuje na obcych i na imigrantów, a równocześnie chce ich wpuścić setki tysięcy i to właśnie z takich państw?

- pyta Tusk. I wysuwa tezę, że prezes Prawa i Sprawiedliwości "może potrzebuje wewnętrznej wojny, konfliktu i strachu polskich obywateli, bo wtedy lepiej mu rządzić i łatwiej będzie mu wygrać wybory". "Musimy go jak najszybciej odsunąć od władzy, żeby uniknąć tego niebezpieczeństwa. Ono się naprawdę czai za rogiem" - stwierdził szef PO. Wpis opatrzył ostatnim wezwaniem: "Polacy muszą odzyskać kontrolę nad swoim państwem i jego granicami!"

Nagranie Tuska wywołało poruszenie tak na prawicy, jak i na lewicy, choć z różnych powodów. Poseł Lewicy, współzałożyciel partii Razem Maciej Konieczny stwierdził na Twitterze, że to "szaleństwo". "Przewodniczący Platformy sugeruje, że rząd PiS-u celowo sprowadza do Polski ludzi innych ras, aby doprowadzić do napięć społecznych. Czy to jeszcze Donald Tusk, czy już Donald Trump?" - pyta. Joanna Scheuring-Wielgus stwierdziła z kolei, że słowa te "brzmią jak przekaz Konfederacji", a nakręcanie nienawiści jest nie na miejscu.

Szef sztabu wyborczego PiS-u Joachim Brudziński natychmiast zaatakował Tuska i stwierdził, że "kwestią czasu było, kiedy Tusk dostanie zgodę Webera na zmianę retoryki wobec nielegalnej imigracji". "Te antyislamskie tyrady są tak samo wiarygodne jak jego zapewnienia, że chce chronić nasze granice. Co na to p. Ochojska i Frasyniuk?" - napisał na Twitterze. Patryk Jaki określił byłego premiera "kłamcą", który w PE opowiada się za solidarną relokacją migrantów w Unii Europejskiej.

Z kolei o tym, że Polacy są bezpieczni zapewnił Tuska Przemysław Czarnek. "Panie Tusk, zapora na granicy naprawdę stoi, a opluwane przez was służby działają świetnie. Polacy są dziś bezpieczni" - napisał szef MEiN, dodając, że jego partia jest przeciwna relokacji imigrantów.

