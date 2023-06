Jarosław Kaczyński w Świnoujściu: Nam się po prostu udaje, nie musimy szukać pieniędzy pod ziemią

Zobacz wideo „To oni będą przegrywami". Ostra reakcja Fogla na słowa Tuska o pisowskim pomyśle na referendum

W Świnoujściu rozpoczęły się uroczystości otwarcia tunelu pod Świną. Droga o długości około trzech kilometrów połączy wyspy Uznam i Wolin. W uroczystym otwarcia tunelu biorą przedstawiciele rządu, europosłowie, parlamentarzyści, samorządowcy, a także reprezentanci Komisji Europejskiej i przedstawiciele wykonawców: między innymi wicepremier Jarosław Kaczyński, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, europoseł Joachim Brudziński. W trakcie uroczystości prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz powiedział, że "jego radość zakłóca jeden problem, którego doświadczają dziś mieszkańcy prawobrzeża". - Panie premierze, podzielamy pogląd, że bezpieczeństwo energetyczne jest najważniejsze, że najważniejsze jest bezpieczeństwo terminala LNG, ale raz jeszcze proszę w imieniu własnym i mieszkańców prawobrzeża o zmianę decyzji i umożliwienie mieszkańcom naszego miasta do plaży i morza - powiedział. W kwietniu decyzją wojewody zachodniopomorskiego terminalu LNG w Świnoujściu wprowadzono 200-metrową strefę ochronną.

Po prezydencie miasta głos zabrał Jarosław Kaczyński. - Przed nami wielka szansa na zrealizowanie tego historycznego celu. Może wielu nie wie, że w całej historii Polski nie byliśmy tak blisko jak dziś. Tak blisko osiągnięcia celu, by być na równi z tymi, o których już powiedziałem - że mieli więcej historycznego szczęścia. Jeszcze tylko kilka kroków, a cel zostanie zrealizowany. To będzie odczuwał nie tylko naród. To cel, który dotyczy każdej polskiej rodziny. Każdy Polak będzie na tym korzystał - powiedział Kaczyński.

Wicepremier odniósł się do kwestii dostępu do plaży. - My ten problem rozwiążemy - powiedział Kaczyński. Dodał, że są "inne metody, aby ten teren był dostępny dla celów turystycznych".

- Ten rząd, nasza władza, dba o interesy ogromnej większości Polaków. Będziemy tą drogą rozwoju dalej iść, oczywiście, jeśli dostaniemy społeczne poparcie w najbliższych wyborach. Mam nadzieję, że każda władza, która będzie tutaj, będzie również tą drogą szła. Ale wiem, że jedynymi, którzy mogą powiedzieć, że się w tym wielkim narodowym przedsięwzięciu zweryfikowali, jesteśmy my. Nam się po prostu udaje, my nie musimy szukać pieniędzy gdzieś pod ziemią, wiemy, gdzie one są, wiemy, jak je wydawać dla Polski - mówił prezes PiS. Zapewnił, że "tego rodzaju dobrych dni będzie w najbliższych miesiącach i latach wiele".

Tunel pod Świną

Tunel pod Świną był planowany od wielu lat ze względu na strategiczne położenie. Inwestycja kosztuje ok. 912 mln zł. 775 mln zł pochodzi z unijnych dotacji, resztę pieniędzy wyłożyły lokalne władze. Władze centralne środków na budowę nie przekazały.

Budowany tunel będzie miał 1780 metrów, co czyni go najdłuższą przeprawą wodną w Polsce. Łączna długość inwestycji będzie wynosić 3,4 km. Budowę tunelu zainicjowano w roku 2021. Wówczas to w Świnoujściu pojawili się politycy Zjednoczonej Prawicy. Europoseł Joachim Brudziński podkreślał zaangażowanie w inwestycję premiera Jarosława Kaczyńskiego. Pierwsze decyzje dotyczące inwestycji zapadły bowiem w roku 2006, za pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości. - Kiedy wokół tych wysp karsiborskich czasami żeglowaliśmy, zawsze, zawsze Jarosław Kaczyński pytał wtedy, czy inwestycja budowy tunelu postępuje - wspomniał polityk PiS.