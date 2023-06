Zobacz wideo Morawiecki przed wylotem do Brukseli: "Nie" dla przymusowej relokacji imigrantów

- Stoimy na stanowisku, że obowiązują konkluzje Rady z 2018 roku - powiedział Mateusz Morawiecki podczas konferencji w Brukseli, gdzie trwa szczyt Rady Europejskiej. - W 2018 roku Rada Europejska powiedziała, że to (kwestia przyjmowania migrantów - red.) jest dobrowolna decyzja państw członkowskich. My stoimy na tamtym stanowisku. Tymczasem część państw członkowskich chciało odejść od tych konkluzji - powiedział premier.

Mateusz Morawiecki ws. relokacji: Nie ma zgody polskiego rządu na przymusowość

Morawiecki odniósł się do wypowiedzi unijnej komisarz Ylvy Johansson, która powiedziała, że Polska nie będzie miała przymusu przyjmowania uchodźców. - Więc ja przez dłuższy czas prosiłem o to, aby do konkluzji wpisać, że ten proces jest dobrowolny, że nie jest przymusowy. Co usłyszałem? Że nie można tego wpisać. Jeśli nie można, to znaczy, że część [członków - red.] RE chciałoby odejść od zapisów z 2018 roku. Chciałoby, żeby to był proces przymusowy. Dlatego nie możemy zgodzić się na takie konkluzje i pozostajemy przy zdaniu, że najlepszym rozwiązaniem jest tu referendum, które zostało ogłoszone. Będzie ono przeprowadzone za parę miesięcy, aby Polacy mogli się wypowiedzieć, czy chcą bezpiecznego kraju, czy chcą takich obrazków, jakie do nas docierają z niektórych miast zachodniej Europy - powiedział szef rządu. Jak podkreślił, "nie ma zgody polskiego rządu na przymusowość".

Szczyt Rady Europejskiej. Nie przyjęto wniosków dot. migracji

W Brukseli od czwartku trwa szczyt Rady Europejskiej. Drugiego dnia ponownie zostaną podjęte próby osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosków ze spotkania dotyczących migracji. W czwartek 7-godzinne rozmowy europejskich przywódców nie przyniosły rezultatu. Nie było zgody na poprawkę do wniosków ze szczytu przygotowaną przez Polskę, którą poparły tylko Węgry. Chodzi o odniesienie do ustaleń z poprzednich szczytów sprzed kilku lat mówiących o zasadzie jednomyślności i dobrowolności w polityce migracyjnej, a także że poszczególne kraje będą decydować, kogo przyjmują na swoim terytorium. Warszawa (wspierana przez Budapeszt) chce odniesienia, bo sprzeciwia się paktowi migracyjnemu, który został przyjęty wstępnie przez większość krajów na początku tego miesiąca. Teraz ostateczny kształt będzie negocjowany z Parlamentem Europejskim.