Porażka PiS w sejmiku województwa świętokrzyskiego. Utracili większość, odwołano przewodniczącego. "Zdrada"

W czwartek Prawo i Sprawiedliwość na sesji absolutoryjnej sejmiku wojewódzkiego utraciło większość. Dotychczasowy przewodniczący sejmiku, Andrzej Pruś, został odwołany. Na jego miejsce wojewódzcy radni wyznaczyli w głosowaniu Arkadiusza Bąka z Polskiego Stronnictwa Ludowego. - Zmiana na stanowisku przewodniczącego ma związek z pracą Sejmiku Wojewódzkiego. Radni zadecydowali, że chcą, by wyglądała inaczej, chcemy, by sesje były prowadzone sprawniej. Dla niektórych ta zmiana może być zaskoczeniem, ale jeśli ktoś śledzi tę scenę, to nie powinien być zaskoczony, bowiem w grudniu 2021 roku była kwestia odwołania Andrzeja Prusia. Przez jakiś czas była poprawa sytuacji, ale potem znów nastąpiły tarcia w pracy sejmiku i myślę, że wszyscy radni mieli dość takiego sposobu procedowania i stąd zmiana. Dla mnie to trudna sytuacja, ale już w poprzedniej kadencji miałem zaszczyt łączenia funkcji przewodniczącego sejmiku z funkcją wiceministra gospodarki - komentował cytowany przez echodnia.eu nowy przewodniczący.

PiS straciło większość w świętokrzyskim sejmiku. "Zdrada"

Portal podaje, że przed odwołaniem Prusia trzech radnych, którzy weszli do sejmiku z listy PiS, poinformowało o założeniu nowego klubu - Bezpartyjnych Samorządowców. - Doszło do najzwyklejszej zdrady. Radni przeszli na stronę dotychczasowej opozycji - komentował w Wirtualnej Polsce Krzysztof Lipiec, poseł PiS, prezes zarządu okręgowego partii w Kielcach. Polityk zapewni, że poparcie w sejmiku uda się odbudować. Pruś został odwołany stosunkiem głosów 17 do 11. Z relacji echodnia.eu wynika, że podczas czwartkowej sesji dotychczasowa koalicja rządząca miała w głosowaniach 11-12 głosów, a opozycja 16-17. Portal zwraca uwagę, że w ciągu kilku tygodni może rozstrzygnąć się kwestia zarządu województwa. Odwołanie marszałka i zarządu wymaga większości 2/3, czyli 18 głosów. Zdaniem dziennikarzy uzyskanie takiego poparcia dla wniosku o odwołanie jest możliwe - zwłaszcza w kontekście doniesień o możliwych dalszych transferach do Bezpartyjnych Samorządowców.

W listopadzie ubiegłego roku PiS straciło większość w sejmiku województwa śląskiego.