W środę po południu Stanisław Karczewski był gościem Beaty Lubeckiej w Radiu ZET. Jedno z zadanych mu pytań dotyczyło obsadzania przez Prawo i Sprawiedliwość miejsc w instytucjach publicznych i spółkach Skarbu Państwa swoimi ludźmi - chodziło o Ochotnicze Hufce Pracy. Gość stacji postanowił nie odpowiedzieć na to pytanie, przekonując, że "nie taki jest temat rozmowy". Były marszałek Senatu spierał się także z prowadzącą o to, ile osób było na sobotnim wiecu PiS w Bogatyni, a na koniec, przed wyjściem ze studia, zwrócił się do prowadzącej Beaty Lubeckiej słowami: "Raczej do pani redaktor nie przyjdę. Dziękuję bardzo". Zachowanie Karczewskiego masowo komentują inni politycy. Do sytuacji odniósł się także rzecznik rządu Piotra Müller.

Wywiad ze Stanisławem Karczewskim wywołał burzę. "Zazdroszczę Radiu Zet"

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer stwierdziła w rozmowie z TVN24, że "pan senator Karczewski przyzwyczaił się do wizyt w mediach publicznych, gdzie zadają mu tylko pytania 'dlaczego jest tak wspaniale' i 'dlaczego Jarosław Kaczyński jest najmądrzejszym człowiekiem świata''. - To jest realne zderzenie polityka PiS-u z wolnymi mediami - oceniła. - Im się chyba naprawdę wydaje, że wszystkie rozmowy z dziennikarzami będą wyglądały tak, jak rozmowy z pracownikami mediów rządowych w tej szczujni propagandowej, że nie będzie trudnych pytań, że nie będzie prawdy, że nie będzie obiektywizmu - skomentował zachowanie Karczewskiego w rozmowie ze stacją rzecznik PSL Miłosz Motyka. - Zazdroszczę Radiu Zet, gdyż pan były marszałek już do nich nie przyjdzie - ironizował z kolei wicemarszałek Sejmu i lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Nie potrafił odpowiedzieć na proste pytanie i obrażony wyszedł ze studia

Rzecznik rządu broni Karczewskiego: Żartobliwie zażartował

Rzecznik rządu Piotr Müller pytany o sytuację przez reportera TVN24 Radomira Wita w Sejmie powiedział, że z tego, co widział, to rozmowa się zakończyła, a Stanisław Karczewski nie wyszedł w trakcie nagrania. - Rozumiem, że rozmowa się zakończyła. Pan marszałek żartobliwie zażartował sobie. Styl oceniają obywatele - dodał.

We wcześniejszej części rozmowy Karczewski zdołał odpowiedzieć na pytania o kwestię wspierania Ukrainy, forsowania przez PiS komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski oraz apel niezależnych od rządu wydawców mediów. - Dlaczego niezależne media są taką solą w oku PiS-u? - Jak? Dlaczego? To nie chodzi o niezależne media. Chodzi tylko o te media, które tak wyraźnie, jednoznacznie określają się po innej stronie - odpowiedział Stanisław Karczewski. I zapytany wprost o TVN stwierdził, że "nie zgadza się z tą polityką, która jest w tej stacji prowadzona". Więcej o sprawie pisaliśmy w tekście poniżej: