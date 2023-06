Tajne rozmowy na szczycie UE. Za zamkniętymi drzwiami dyskutują o Rosji i Grupie Wagnera

Zobacz wideo Morawiecki przed wylotem do Brukseli: "Nie" dla przymusowej relokacji imigrantów

Jak informują media, dyskusja z Jensem Stoltenbergiem toczy się "za zamkniętymi drzwiami i bez telefonów". "Liderzy UE rozmawiają z sekretarzem generalnym NATO o współpracy sojuszu z UE, przygotowaniach do szczytu w Wilnie, ale też nieoficjalnie o sytuacji w Rosji. PMM (premier Mateusz Morawiecki - red.) wywołał poruszenie tematu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy" - pisze Grażyna Wiatr reporterka Radia ZET.

REKLAMA

Dyskusja o Rosji i Białorusi na szczycie UE. "Są pęknięcia, ale za wcześnie na wnioski"

Jak donosi korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, przywódcy zwracają uwagę na ostatnie wydarzenia na Białorusi i domagają się jasnej ścieżki członkostwa Ukrainy w NATO. - W systemie rosyjskim są pęknięcia, ale za wcześniej na wyciąganie wniosków. To, co teraz kluczowe, to dozbrajanie Ukrainy - powiedział sekretarz generalny NATO, komentując jednodniowy pucz Prigożyna. - Rosja pozostaje nadal niestabilna, nieprzewidywalna i groźna - to z kolei komentarz premierka Estonii. Kaja Kallas opowiedziała się też za jasną ścieżką do członkostwa Ukrainy w NATO. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda wyraził natomiast zaniepokojenie wydarzeniami w Białorusi. - Bardzo prawdopodobne, że Prigożin tam jest, a bojownicy z jego grupy, czy seryjni zabójcy - jak ich nazywam - mogą też pojawić się w Białorusi w każdej chwili. I nie wiemy, kiedy mogą się obrócić przeciwko nam - podkreślił. Premier Łotwy poruszył natomiast kwestie odbudowy Ukrainy. Mówił, że Rosja musi zapłacić i za napaść i zniszczenia, oraz że należy wykorzystać rosyjskie aktywa zamrożone w ramach unijnych sankcji. - Jest mnóstwo pieniędzy. Musimy znaleźć podstawę prawną do wykorzystania tych aktywów - powiedział Arturs Krisjanis Karins. Po dyskusji z szefem NATO zaplanowano debatę na temat Ukrainy i połączenie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Rosja. Nieoficjalnie: "Generał Armagedon" zatrzymany za zdradę

Mateusz Morawiecki z twardym oświadczeniem na posiedzeniu Rady Europejskiej

W czwartek rusza dwudniowe posiedzenie Rady Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział już, że podczas szczytu przedstawi "konkretny plan" dotyczący migracji. - W imieniu milionów polskich obywateli postawimy weto wobec mechanizmu przymusowej relokacji. Europa bezpiecznych granic to także Europa bez przymusowej relokacji - mówił premier. Dodał, że "rząd Prawa i Sprawiedliwości z całą pewnością nie zgodzi się na żadne eksperymenty, wymuszenia dotyczące przyjmowania migrantów". Więcej o planie "bezpiecznych granic" i propozycji PiS pisaliśmy w tekście poniżej:

Morawiecki twardo do UE. Cztery razy "nie". "PiS nie zgodzi się"