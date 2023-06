Zobacz wideo Andrzej Duda w Kijowie. Powodem m.in. sytuacja w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej

"Reset" Michała Rachonia i Sławomira Cenckiewicza miał premierę w TVP w poniedziałek 12 czerwca. Produkcja ma przedstawiać, w jaki sposób za rządów PO-PSL budowano "nową filozofię" w relacjach Polski z Rosją. W ostatnim odcinku serialu autorzy pokazali odtajniony stenogram rozmowy Donalda Tuska z George'em W. Bushem.

"Reset". TVP nie chce powiedzieć, ile kosztowała produkcja Rachonia i Cenckiewicza

W czwartek portal press.pl opisał swoje próby uzyskania od Telewizji Polskiej informacji na temat kosztów produkcji. Na zadane pytanie Centrum Informacji TVP odpowiedziało jedynie, że "jej koszt jest podobny do innych wewnętrznych produkcji tego typu".

Tajemnicą są też zarobki autorów. "Informacja ta nie może zostać ujawniona z uwagi na ochronę prawa do prywatności tych osób" - informuje publiczna telewizja. "Chcieliśmy się dowiedzieć, czy przypadkiem 'Reset' nie będzie pokazywany aż do wyborów" - pisze portal. Ale informacji o zaplanowanej liczbie odcinków TVP również nie chce przekazywać. Jak czytamy w artykule portalu, wiadomo jedynie, że "jest on zaplanowany na dłużej na antenach TVP".

Przypomnijmy, że już pierwszemu odcinkowi "Resetu" towarzyszyły kontrowersje. Dwóch zachodnich ekspertów, którzy wystąpili w dokumencie, zarzuciło autorom, że wykorzystali ich wypowiedzi, aby zaatakować Radosława Sikorskiego.