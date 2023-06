24 czerwca w Warszawie Konfederacja miała swoją konwencję programową. Formuła spotkania przypominała galę walk MMA - politycy wchodzili na scenę i wygłaszali po kolei swoje przemówienia. Największe emocje wzbudziło wystąpienie Grzegorza Brauna, który postulował: "stop ukrainizacji Polski i stop banderyzacji polskiej racji stanu". Jego słowa bardzo przypadły do gustu prokremlowskim mediom, które wykorzystały to do dalszego szerzenia swojej propagandy.

Konwencja programowa Konfederacji. Grzegorz Braun cytowany w prorosyjskich mediach

Poglądy Grzegorza Brauna przypadły do gustu zwolennikom Konfederacji. Mówił na przykład: - Nie będą uczyć nas historii Niemcy ani Żydzi. Nie będą naszych dzieci uczyć i wychowywać dewianci.

- Nie będzie nam eurokołchozowa Rada Komisarzy Ludowych tłumaczyć, jak mamy się rządzić we własnym państwie. Precz z WHO, stop ukrainizacji Polski i stop banderyzacji polskiej racji stanu - dodał Braun.

Jego przemówienie odbiło się szerokim echem w największych propagandowych rosyjskich mediach. Agencja Ria Novosti napisała, że "Polacy z aplauzem przyjęli wezwanie do zapobieżenia 'banderyzacji' kraju". Wypowiedzi posła Konfederacji przywołał także propagandowy portal lenta.ru, który zwracał uwagę, że publiczność skandowała jego nazwisko. Słowa Brauna zostały przez rosyjskie media wykorzystane do szerzenia propagandy i nieprawdziwych informacji.

Konwencja programowa Konfederacji 2023. Zaskakujące reakcje członków partii na wystąpienie Brauna

Przemówienie Grzegorza Brauna nie przypadło jednak do gustu liderom Konfederacji opozycji - Sławomirowi Mentzenowi oraz Krzysztofowi Bosakowi. W sieci pojawiło się również zdjęcie, przedstawiające bijącą brawa publiczność, która wstała po wystąpieniu Brauna, jednak Mentzen, jako jedyny, nie wstał podczas owacji. Nie skomentował również wystąpienia Brauna, przekazał Polsat News.