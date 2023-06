Morawiecki z twardym oświadczeniem do UE. Cztery razy "nie". "PiS nie zgodzi się na wymuszenia"

Zobacz wideo Pożar na granicy polsko-białoruskiej. Interweniowały służby

Premier przekazał w swoim wystąpieniu, że na posiedzeniu Rady Europejskiej przedstawi "konkretny plan" dotyczący migracji. - Zaproponuję plan bezpiecznych granic. On jest jasny: "nie" dla przymusowej relokacji migrantów, "nie" dla naruszania prawa weta przez poszczególne państwa, "nie" dla pogwałcenia zasady wolności, zasad samodzielnego podejmowania decyzji przez państwa, "nie" dla narzuconych kar ze strony Brukseli - powiedział Morawiecki.

Posiedzenie RE. Morawiecki: Część polityków chce budowy postnarodowego kontynentu

- Nie wszyscy to rozumieją, nie wszyscy też zdają sobie sprawę ze skali zagrożenia. Niektórzy liderzy przymykają oczy na zagrożenie, które pojawia się na granicach i na ulicach Europy. Polska mówi jasno: otwieranie granic, brak ich skutecznej ochrony to strategiczny błąd, który zagraża przetrwaniu UE. Za ten błąd zapłacą nasi obywatele, Europejczycy - powiedział Mateusz Morawiecki przed dwudniowym posiedzeniem Rady Europejskiej. Unijni przywódcy będą rozmawiać o konsekwencjach rosyjskiej agresji na Ukrainę, dalszym wsparciu dla Kijowa, a także o gospodarce, bezpieczeństwie i obronie, stosunkach zewnętrznych. Ważnym punktem obrad Rady Europejskiej będą kwestie migracyjne.

- Część polityków z Brukseli chce budowy postnarodowego kontynentu, bez zakorzenienia w tradycji - powiedział przed posiedzeniem RE Morawiecki. - W imieniu milionów polskich obywateli postawimy weto wobec mechanizmu przymusowej relokacji. Europa bezpiecznych granic to także Europa bez przymusowej relokacji - mówił premier. Dodał, że "rząd Prawa i Sprawiedliwości z całą pewnością nie zgodzi się na żadne eksperymenty, wymuszenia dotyczące przyjmowania migrantów".

Przyjęty przez ministrów spraw wewnętrznych państw UE pakt migracyjny przewiduje albo przyjmowanie migrantów przez państwa członkowskie, albo opłatę 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Polska zwraca uwagę na to, że ta decyzja powinna zapadać na zasadzie konsensusu, zgodnie z postanowieniami szczytu z 2018 roku i ma to być dobrowolna relokacja, a nie pod przymusem. Tymczasem, jak informowała już w połowie czerwca Katarzyna Szymańska-Borginon, korespondentka RMF FM w Brukseli, Polska będzie mogła złożyć wniosek o całkowite odstępstwo od obowiązkowej solidarności m.in. w związku z faktem, że przyjęła już uchodźców z Ukrainy. Unia będzie też uwzględniała "sytuację geopolityczną" danego państwa. Tym samym możliwe jest, że Polska nie tylko nie będzie musiała uczestniczyć w relokacji migrantów, ale będzie też zwolniona z obowiązku zapłaty 20 tys. euro za każdą nieprzyjętą osobę.

Politycy PiS od początku krytykują pakt migracyjny. Twierdzą, że jego zapisy oznaczają przymusową relokację. Jednak sami unijni urzędnicy przyznają, że Polska prawdopodobnie zostałaby zwolniona z obowiązkowych świadczeń w związku z pomocą udzielaną Ukraińcom. W środę szerzej o sprawie pisało Deutsche Welle: "Przedstawiciele Komisji Europejskiej po polskich zapowiedziach co do "referendum o przymusowej relokacji" tłumaczą, że w obecnej sytuacji m.in. Polska byłaby najpewniej zwolniona ze świadczenia "obowiązkowej solidarności" z racji uchodźców ukraińskich. Jednak po stronie krajów UE częściej słychać, że wkład Polski – także za kilka lat i wobec niepewności co do sytuacji z Ukraińcami – w system "obowiązkowej solidarności" byłby mało obciążający. Projekt ustala bowiem podstawowy cel na co najmniej 30 tys. relokowanych corocznie od około 2026 roku, z czego Polsce przypadłoby wedle klucza ludności i PKB do dwóch tysięcy osób rocznie, czyli w razie wyboru ekwiwalentu pieniężnego – do 40 mln euro rocznie" (całość artykułu TUTAJ).