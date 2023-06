Zobacz wideo Andrzej Duda w Kijowie. Powodem m.in. sytuacja w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej

W środę po południu Stanisław Karczewski był gościem Beaty Lubeckiej w Radiu ZET. W drugiej części rozmowy dziennikarka zadawała politykowi partii rządzącej pytania od słuchaczy. Jedno z nich dotyczyło obsadzania przez Prawo i Sprawiedliwość miejsc w instytucjach publicznych i spółkach Skarbu Państwa swoimi ludźmi - tym razem chodziło o Ochotnicze Hufce Pracy.

REKLAMA

To nie można pracować w instytucjach, będąc członkiem PiS?

- zamiast odpowiedzieć, zapytał Karczewski.

Karczewski nie potrafił odpowiedzieć na pytania. "Raczej do pani redaktor nie przyjdę"

Lubecka zwróciła uwagę, że dokładnie taki sam mechanizm partia Kaczyńskiego krytykowała i wytykała rządzącym poprzednikom, czyli koalicji PO-PSL. - A tutaj, z czym mamy do czynienia? - dopytywała prowadząca. Były marszałek Senatu bronił, że "oni wstawiali swoich", wreszcie nie mogąc wprost zaprzeczyć, powiedział, że poprosi o kolejne pytanie. Ponownie usłyszał pytanie, z czym mamy do czynienia za rządów Prawa i Sprawiedliwości Polityk wymruczał tylko pod nosem ledwie zrozumiałe "no dobrze". Lubecka skróciła męki swojego gościa - minął czas wywiadu i przeprosiła, bo nie zadała wszystkich pytań. - Może następnym razem - dodała.

Raczej do pani redaktor nie przyjdę, dziękuję

- zakończył Karczewski. Odpowiedzi na pytanie "Dlaczego?" prowadząca nie dostała, bo polityk pospiesznie wyszedł ze studia.

We wcześniejszej części rozmowy Karczewski zdołał odpowiedzieć na pytania o kwestię wspierania Ukrainy, forsowania przez PiS komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski oraz apel niezależnych od rządu wydawców mediów. - Dlaczego niezależne media są taką solą w oku PiS-u? - Jak? Dlaczego? To nie chodzi o niezależne media. Chodzi tylko o te media, które tak wyraźnie, jednoznacznie określają się po innej stronie - odpowiedział Stanisław Karczewski. I zapytany wprost o TVN stwierdził, że "nie zgadza się z tą polityką, która jest w tej stacji prowadzona". Stwierdzenie jest o tyle skandaliczne, że na temat "polityki", jaką prowadzi redakcja niezależnego medium, powinni wypowiadać się wyłącznie jej pracownicy i to w wewnętrznych rozmowach.

Andrzej Duda w Kijowie dobitnie o Ukrainie w NATO. "Chcemy dostać jasny sygnał"

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: