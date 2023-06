Kaczyński zapytany o deklarację redaktorek i redaktorów naczelnych. "Chwyt przedwyborczy"

W środę rano ukazała się deklaracja kilkudziesięciu redaktorek i redaktorów naczelnych największych polskich mediów. To reakcja na ostatnie doniesienia ws. nacisków, które miały pojawiać się na redakcje Onetu i Wirtualnej Polski. Osoby związane z władzą miały m.in. sugerować, których dziennikarzy zwolnić, a których zatrudnić.

"Stajemy w obronie ich niezależności i deklarujemy nasze niepodważalne przywiązanie dla wartości dziennikarskich, takich jak obiektywizm, rzetelność i uczciwość dziennikarska" - czytamy w deklaracji. "Jesteśmy przekonani, że naszym podstawowym obowiązkiem jest patrzenie na ręce tym, którzy sprawują władzę oraz dostarczanie wiarygodnych informacji opartych na sprawdzonych źródłach, dbając o różnorodność perspektyw. Naszym celem jest zawsze zapewnienie pełnej, zrównoważonej prezentacji faktów" - brzmi treść.

"W ostatnich dniach na łamach Onetu i Wirtualnej Polski zostały opublikowane teksty ujawniające próby nacisku ludzi władzy na wolność redakcji. Po licznych przypadkach z niedawnej przeszłości - lex TVN, postępowaniach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, masowo wysyłanych do polskich redakcji pozwach - to kolejne próby ograniczania niezależności polskich mediów" - zaznaczyli.

Władza próbuje wpływać na media. "Konkretny kandydat na wicenaczelnego"

"Deklarujemy, że będziemy bronić niezależności polskiego dziennikarstwa, a zarządzane przez nas redakcje będą solidarnie i konsekwentnie informować społeczeństwo o każdej próbie wpływania władzy na media. Razem będziemy walczyć o utrzymanie wolnych i niezależnych mediów jako fundamentu demokratycznego społeczeństwa, chroniąc prawo obywateli do dostępu do wiarygodnych informacji" - podsumowano.

Jarosław Kaczyński: Wpływ władzy na media jest żaden

O komentarz do tej deklaracji został poproszony podczas środowej konferencji prasowej wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Sądzę, że mało jest państw, mówię o państwach demokratycznych, gdzie wpływ władzy na media jest tak minimalny, w gruncie rzeczy żaden, jak w Polsce. A już w szczególności na media opozycyjne, a media opozycyjne są w zdecydowanej większości - stwierdził polityk.

- To jest chwyt przedwyborczy związany ze ścisłym związkiem tych mediów z opozycją polityczną. Patrzymy na to ze spokojem, już tak to w Polsce w tej chwili wygląda, ale nie mamy zamiaru w żaden sposób reagować - powiedział.

W opublikowanym w maju raporcie Światowy Indeks Wolności Prasy Polska znalazła się na 57. miejscu (na 180 sklasyfikowanych państw). Rok wcześniej było to miejsce 66. "Chociaż Polska ma zróżnicowany krajobraz medialny, świadomość społeczna na temat wolności prasy pozostaje niewielka. Po przekształceniu mediów publicznych w instrumenty propagandy, rząd zwielokrotnił próby zmiany linii redakcyjnej mediów prywatnych i kontrolowania informacji na drażliwe tematy" - czytamy w raporcie.