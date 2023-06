Kaczyński ogłasza wzmocnienie obrony wschodniej granicy. "Mamy w Białorusi nową sytuację"

- Mamy, przynajmniej potencjalnie, nową sytuację w Białorusi, obecność tam Grupy Wagnera. Z danych, którymi dysponujemy, można sądzić, że będzie to ok. 8 tys. żołnierzy. To element, który jest groźny dla Ukrainy i Ukraińcy zdają sobie z tego sprawę, jest potencjalnie groźny dla Litwy i może być też groźny dla nas, może oznaczać nową fazę wojny hybrydowej. Fazę znacznie trudniejszą niż ta, z którą mieliśmy do czynienia dotąd - powiedział w środę po posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych wicepremier Jarosław Kaczyński.

- W związku z tym zostały podjęte decyzje odnoszące się do wzmocnienia naszej obrony na granicy wschodniej, zarówno jeżeli chodzi o przedsięwzięcia doraźne, jak i o przedsięwzięcia, która będą miały charakter trwały. Wzmocnienie odnosi się zarówno do zwiększenia sił, które będą tam stale obecne, jak i do zwiększenia ilości różnego rodzaju przeszkód i umocnień, które mają chronić naszą granicę, gdyby była atakowana. Nie ma oczywiście takiej pewności, ale polityka bezpieczeństwa jest z natury rzeczy nastawiona na najczarniejsze scenariusze - dodał prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Mariusz Błaszczak: Grupa Wagnera to ludzie zdemoralizowani

Jarosław Kaczyński dodał później, że "nie padają na razie konkretne liczby, ale to wzmocnienie będzie bardzo poważne i, o ile aktywność Grupy Wagnera będzie w jakiejś części czy całości skierowana przeciwko naszemu państwo, to będzie wzmocnienie do co najmniej tego poziomu, który był przed okresem, w którym natężenie ataków zaczęło spadać". - Nie będę posługiwał się liczbami, bo nie jest to rzeczą zwykłą, żeby mówić, gdzie się umieszcza jaką liczbę żołnierzy i funkcjonariuszy, ale będą to siły poważne i także gotowe do przeprowadzenia poważniejszych operacji, gdyby ta sytuacja się jeszcze radykalniej zaostrzyła - mówił wicepremier.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak stwierdził z kolei, że Grupa Wagnera to "ludzie doświadczeni w boju, zdemoralizowani i groźni". - Nie szanują jakichkolwiek zasad, mamy świadomość tych zagrożeń, w związku z tym odpowiednie decyzje zostały podjęte - powiedział.

W sobotę oddziały Grupy Wagnera pod dowództwem Jewgienija Prigożina wszczęły bunt w południowej Rosji i rozpoczęły marsz na Moskwę. Po pertraktacjach prowadzonych za pośrednictwem samozwańczego białoruskiego prezydenta Alaksandra Łukaszenki akcja wagnerowców została przerwana. Sam Jewgienij Prigożin miał wyjechać na Białoruś. Po klęsce puczu na południu Rosji Władimir Putin oświadczył w swoim przemówieniu, że "wagnerowcy mogą albo rozejść się po domach, albo wyjechać na Białoruś". Kilka portali podało informacje o tym, że w centralnej części Białorusi mogą być rozbudowywane bazy dla wojskowych Grupy Wagnera.