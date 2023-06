Huta Stalowa Wola. PO zorganizowała wiec przeciwko "kłamstwom PiS-u". PiS zorganizował swój. Tuż obok

Manifestację pod hasłem "Dość kłamstwom PiS" zorganizowało przed dawną Dyrekcją Naczelną Huty Stalowa Wola Stalowowolskie Porozumienie Samorządowe. Po przeciwnej stronie odbywała się kontrmanifestacja związanego z PiS prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego. - Po zarejestrowaniu przeze mnie zgromadzenia pan prezydent zorganizował kontrmanifestację. Stara się nas zagłuszyć, będziemy mieć utrudnienia, ale nie poddajemy się - mówiła Renata Butryn, organizatorka antyrządowej manifestacji, radna Stalowej Woli, była posłanka PO. I rzeczywiście, do manifestantów dochodziły gwizdy i odgłosy wuwuzel. Butryn podkreślała, że rządy PO-PSL "ratowały" hutę po rządach PiS w latach 2005-2007.

- Nie ma zgody na to, by wyprowadzać produkcję Kraba [armatohaubica samobieżna - red.] ze Stalowej Woli, nie ma zgody na to, żeby finansować produkcję i zaopatrzenie polskiej armii z pożyczek, żeby wyprowadzać 70 mld polskich pieniędzy ze Stalowej Woli. (...) Te pieniądze powinny pracować w Polsce, powinny pracować w Stalowej Woli - mówił z kolei były wiceminister skarbu państwa w rządzie PO-PSL Zdzisław Gawlik. Jak dodał, "miejsca w radzie nadzorczej są zajmowane przez funkcjonariuszy PiS-u".

- Dziś można powiedzieć: "uderz w stół, nożyce się odezwą". Gdzie byli ci politycy PiS przez ostatnie osiem lat, gdy zmieniały się zarządy Polskiej Grupy Zbrojeniowej, gdy rządził pan Misiewicz, gdy aresztowano kolejnych prezesów za korupcję, gdy wyprowadzano produkcje z Polski i kupowano wszystko za granicą. Nikt nie da się oszukać tym, którzy na kilka miesięcy przed wyborami obiecują złote góry - mówił z kolei wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak, były szef MON.

Jak dodał Siemoniak, "fakty są takie, że produkcja dumy Huty Stalowa Wola - Kraba - będzie wygaszana przez najbliższe lata". - W Korei Południowej kupuje się produkt, który jest podobny albo nawet gorszy - mówił polityk. Według parlamentarzysty "szansą dla polskiego przemysłu jest jego poważne traktowanie, jest powrót fachowców, którzy zostali zastąpieni właścicielami sklepów z rybkami, animatorami kultury, tak jak to miało miejsce w wielu spółkach obronnych".

- W 2014 roku podpisaliśmy umowę licencyjną na podwozie do Krabów. Co robili politycy PiS-u? Protestowali przeciwko temu. Gdyby nie te decyzje, w ogóle nie byłoby Kraba. Stoimy tu dziś z pełną siłą, pełną powagą i pełnym pomysłem na przyszłość polskiej zbrojeniówki. Wystarczy popatrzyć, co się działo przez osiem lat. Ludziom, którzy obiecują teraz złote góry, nie należy w żadnym stopniu wierzyć. Oni zaorali polską zbrojeniówkę - mówił Tomasz Siemoniak.

Nadbereżny: Niektórzy nie mogą pogodzić się z tym, że jest dobrze

- Jesteśmy tu w wyjątkowym momencie, kiedy Huta Stalowa Wola jest na ścieżce dynamicznego rozwoju, kiedy po trudnych momentach w swojej historii w końcu ma ogromne wsparcie rządu Prawa i Sprawiedliwości, kiedy płynie tak dużo zamówień, kiedy został przygotowany olbrzymi plan rozwoju huty - mówił podczas kontrmanifestacji prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

- Niestety, niektórzy za bardzo nie mogą pogodzić się z tym, że jest dobrze, że jest dobry plan dla Huty Stalowa Wola, że jest dobry plan dla Polski. (...) Nie mieli odwagi spotkać się z pracownikami huty po zakończeniu pierwszej zmiany o godz. 15, bo pewnie usłyszeliby prawdę o tym, jak rządzili - dodał samorządowiec związany z Prawem i Sprawiedliwością. - My to doskonale pamiętamy, co robiliście z hutą i nie zapomnimy - mówił.

Przed kilkunastoma dniami premier Mateusz Morawiecki podpisał w Hucie Stalowa Wola porozumienie ze związkiem zawodowym "Solidarność". W ramach podpisanej umowy huta ma otrzymać ponad 600 milionów złotych na rozwój i inwestycje. "Dzięki rządowemu wsparciu, Huta Stalowa Wola będzie mogła sprawnie produkować najnowocześniejsze wozy piechoty "Borsuk", a także pracować nad produkcją polskiej wersji armatohaubic K9 Thunder" - przekazano potem w komunikacie.

Podczas przemówienia z tej okazji premier mówił o swojej poprzedniej wizycie w Stalowej Woli. Relacjonował rzekome słowa pracowników huty. - Powiedzieli, że jak by przyjechali tu ci z Platformy Obywatelskiej, to żebym im powiedział, żeby ubrali takie bardzo grube waciaki, bo ich kijami obiją. To mówię do naszych przeciwników politycznych: może się tu pojawicie, tu, w hucie Stalowa Wola, gdzie wyprzedawaliście kawałek po kawałku? Takich zakładów były tysiące w czasach III RP. Może się pojawicie i spojrzycie prosto w oczy robotnikom? Wątpię, ale jak się pojawicie, to przywieźcie te waciaki, żebyście nie zostali jakoś za bardzo dotkliwie obici, bo my jesteśmy miłosierni i chcemy was oszczędzić - mówił.