Po wyborach PiS i Konfederacja połączą siły? Horała o "szerokich zdolnościach koalicyjnych"

Jak wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, spada poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, natomiast coraz więcej osób chce głosować na Konfederację. Szacunki wskazują, że przy takich wynikach PiS wprowadziłby do Sejmu 169 posłów, a Konfederacja - 63. Ewentualna koalicja obu ugrupowań dałaby więc nieznaczną przewagę w postaci 232 miejsc w Sejmie. Nie jest to pierwsze badanie, które pokazuje, że partia rządząca raczej nie ma szans na samodzielne rządy.

PiS i Konfederacja połączą siły? "Dojdzie do tej koalicji"

Czy powyborcza koalicja Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją wchodzi więc w grę? - PiS, wbrew temu co niektórzy mówią, jest partią o szerokich zdolnościach koalicyjnych - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Marcin Horała, wiceszef Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

O połączeniu sił mówią również politycy związani z Konfederacją. - Jeśli ktoś będzie chciał realizować nasz program dotyczący obniżania i upraszczania podatków, to ja nie mam nic przeciwko - podkreślił Sławomir Mentzen. Z kolei Artur Dziambor przekazał "SE", że "dojdzie do tej koalicji". - Z jednej strony to byłby egzotyczny sojusz wolnorynkowców z socjalistami, ale poza gospodarką naprawdę bardzo wiele ich łączy - zaznaczył poseł Wolnościowców.

PiS zalicza wyraźny spadek w nowym sondażu. Dużo zyskuje Konfederacja

Horała o "ukąszeniu korwinizmem"

Przypomnijmy, w 2019 roku Mentzen, komentując propozycję PiS ws. zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS, podkreślił, że projekt firmuje "Marcin Horała z Gdyni, członek KoLibra, były działacz Unii Polityki Realnej". "Podobno do dzisiaj rozumie, jak działa gospodarka i prywatnie ma poglądy wolnorynkowe. Podjął jednak już jakiś czas temu decyzję, że chce robić karierę w polityce. Dlatego zapisał się do PiS" - stwierdził. Stowarzyszenie KoLiber - jak czytamy na jego stronie internetowej - promuje konserwatyzm światopoglądowy oraz liberalizm gospodarczy. "Według Deklaracji Ideowej KoLiber dąży do: realizacji idei wolnego społeczeństwa, całkowitego poddania gospodarki mechanizmom rynkowym, obrony suwerenności państwowej, stworzenia 'silnego państwa minimum' opartego na rządach prawa, rozwoju samorządności, poszanowania tradycji i historii i uznania szczególnej roli rodziny". Z kolei Unia Polityki Realnej to konserwatywno-liberalna partia, której współzałożycielami byli: Ryszard Czarnecki, Stefan Kisielewski, Janusz Korwin-Mikke, Stanisław Michalkiewicz, Robert Smoktunowicz i Andrzej Sadowski.

W 2022 roku w rozmowie z "Newsweekiem" Horała stwierdził jednak: "Dość popularne w moim pokoleniu młodzieńcze 'ukąszenie korwinizmem' zazwyczaj jest leczone przez kontakt z dorosłą rzeczywistością i zrozumienie, że całości życia gospodarczego i społecznego nie da się zakląć w kilku atrakcyjnych publicystycznie formułach stanowiących 'ogólną teorię wszystkiego'". - W moim przypadku ważnym czynnikiem leczącym był awans do ścisłych władz UPR. To pozwoliło mi z bliska obserwować działalność Korwin-Mikkego i wyzbyć się wszelkich złudzeń co do tej postaci - dodał.

