Nawet 40 tys. urzędników może zostać objętych lustracją. Wchodzą w życie nowe przepisy

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej i innych ustaw wpłynął do Sejmu w marcu, a w maju zostało odrzucone senackie weto. Wprowadza ona m.in. zakaz zatrudniania w służbie oraz urzędach osób, które od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. pracowały w organach bezpieczeństwa państwa lub były współpracownikami tych organów. Urzędnicy urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. będą musieli złożyć stosowne oświadczenia lustracyjne. W przypadku przyznania się do współpracy ze służbami PRL będą musieli odejść z pracy. Podobnie, jeśli w ogóle nie złożą takiego oświadczenia. Weryfikacją przeszłości urzędników ma zająć się Instytut Pamięci Narodowej.

"Zgodnie z przeprowadzonymi szacunkami czynności sprawdzające przeprowadzane przez Prezesa IPN mogą dotyczyć nawet ok. 40 tys. osób zatrudnionych w urzędach (ok. 22 tys. członków korpusu służby cywilnej oraz ok. 18 tys. urzędników państwowych i innych pracowników urzędów państwowych). (...) Ok. 32 proc. członków korpusu służby cywilnej (ze względu na wiek) może podlegać obowiązkowi złożenia oświadczenia lustracyjnego" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Lustracja urzędników. Nowe przepisy wchodzą w życie

Przeciwni projektowi byli m.in. opozycja oraz Senat. "Pojawia się wątpliwość, czy w odniesieniu do osoby zatrudnionej w urzędzie na szeregowym stanowisku, której pozostało niewiele lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, wydalenie z pracy z powodu dawnej (sprzed 30-40 lat) w pracy w organach bezpieczeństwa państwa nie będzie naruszeniem zasady proporcjonalności ograniczenia praw i wolności do chronionej wartości" - wskazywali w maju senatorowie.

W maju stanowisko ws. nowelizacji wydał Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek. Jak zaznaczył, ewentualne zwalnianie osób, które pracowały w organach bezpieczeństwa PRL, będzie następowało "bez przyznania danej osobie prawa do odwołania się do sądu i bez prawa do indywidualnej jej oceny w okresie państwa komunistycznego".

"Niedopuszczalne jest w demokratycznym państwie prawnym przyznanie ustawodawcy prawa do tego, aby tworzył rozwiązania prowadzące do przekreślenia dorobku życiowego i zawodowego tych pracowników, którzy nie naruszyli prawa, do przekreślenia wartości ich pracy już po 1990 r., niezależnie od jej rzeczywistego znaczenia i dotychczasowej oceny pracodawcy. Regulacja wprowadzająca automatyczne rozwiązanie stosunków pracy wskazanych grup pracowników nie respektuje podstawowych swobód, do których należy prawo do wysłuchania i prawo do obrony, a także prawo do zindywidualizowanej oceny" - czytamy w opinii RPO.