Ryszard Terlecki chce do Parlamentu Europejskiego. Ale wadzi mu Beata Szydło

Wedle informacji Gazeta.pl Terlecki chce w końcu porzucić uczestnictwo w codziennej, krajowej polityce i trafić do Parlamentu Europejskiego - spokojniejszej i o wiele lepiej płatnej pracy.

Kłopot jest jednak w tym, że chęć Terleckiego do wygrywania wyborów nie idzie w parze z chęcią wyborców PiS do głosowania właśnie na niego. - Terlecki wyborczo jest bardzo słaby - nie mają wątpliwości w PiS.

W 2019 r. Terlecki będąc nr 2 na liście PiS do Sejmu uzyskał dopiero piąty wynik. Przegonił go między innymi ostatni na liście Jarosław Gowin. Los Terleckiego ważył się w 2019 r. do ostatniej chwili, ale udało mu się jednak wziąć przedostatni mandat, który przypadł PiS-owi w tym okręgu. Wynik uzyskał lichy. Dla porównania: nr 1 na liście Małgorzata Wassermann zgromadziła 141 tys. głosów, a Terlecki - 10,5 tys.

W PiS Terlecki jest obiektem żartów. Bo jest bardzo dobrze umocowany na Nowogrodzkiej, uznawany jest za "usta prezesa", mówi bowiem wprost to, co czego prezesowi nie wypada, ale w ślad za tym nie idzie popularność w oczach wyborców PiS. - Jest bardzo PiS-owski, tylko wyborcy PiS-u nie chcą na niego głosować - śmieje się jeden z naszych rozmówców.

W zbliżających się wyborach do Sejmu - a te będą w październiku - Terlecki mógłby się już znaleźć pod kreską i wypaść z Sejmu, co byłoby dla niego klęską. Stąd on sam i Nowogrodzka szukali mu miejsca na liście, z którego mandat miałby pewny. Najprawdopodobniej będzie więc nr 1 w okręgu nowosądeckim, czyli w absolutnym bastionie PiS.

Dla Terleckiego, słyszymy w PiS, jesienne wybory parlamentarne do Sejmu to ma być tylko przystanek. Chce on bardzo bowiem przeprowadzić się z Sejmu do Parlamentu Europejskiego. Kłopotem znów jest jednak okręg i deficyt popularności Terleckiego.

Na Terleckiego w wyborach do PE naturalny byłby wielki okręg złożony z Małopolski i Świętokrzyskiego. W nim PiS ma obecnie aż cztery mandaty do PE. Liderką i rekordzistką pod względem zdobytych głosów w wyborach europejskich była Beata Szydło. Terlecki szansę na mandat miałby w zasadzie wyłącznie jako lider listy. - Terlecki, nawet jeśli byłby nr 2 na liście do PE, to może nie zdobyć mandatu, bo inni kandydaci z listy go zwyczajnie przeskoczą - słyszymy od polityka obozu rządzącego.

Terlecki przekonywał więc Kaczyńskiego, by nakłonić Szydło do startu do Sejmu jesienią, by potem on sam mógł zająć miejsce Szydło na liście do PE w maju 2024 r. Między tymi politykami nie ma chemii, a w Małopolsce obozy Szydło i Terleckiego zwalczają się nawzajem i rywalizują o wpływy.

W PiS póki co nie ma decyzji o starcie Beaty Szydło w wyborach do Sejmu. Ten temat - wedle naszych informacji - był poruszany na najwyższym szczeblu PiS, czyli na tzw. "PKP" PiS (Prezydium Komitetu Politycznego partii), ale nie zapadła tam żadna decyzja. Była premier jak na razie nie planuje startu w jesiennych wyborach do Sejmu i woli pozostać w Parlamencie Europejskim.

Z perspektywy Beaty Szydło najlepiej jest znów startować do PE w maju 2024 r. i znów z okręgu obejmującego Małopolskę i Świętokrzyskie. Docelowo była premier chciałaby zostać pierwszą w polskiej historii głową państwa i w 2025 r. wprowadzić się do Pałacu Prezydenckiego.