Onet: Mateusz Morawiecki na partyjny wiec PiS w Bogatyni udał się rządowym samolotem

Jak poinformował Jacek Harłukowicz z Onetu, rządowy embraer E175LR w sobotę miał czterech pasażerów. Wylot z Warszawy zaplanowano na godzinę 9.30, ale ostatecznie samolot wystartował o 10.02. Po 37 minutach maszyna wylądowała na lotnisku. Następnie, jak czytamy w publikacji portalu, premier i towarzyszące mu osoby wsiadły do limuzyn, które zabrały ich do Bogatyni. Lot powrotny był zaplanowany na 16.30, ale rozpoczął się dopiero o 17.51. Onet nie otrzymał odpowiedzi na pytania o koszty przelotu.

Afera z lotami Marka Kuchcińskiego

W kontekście przelotu Morawieckiego portal przypomina aferę z lotami Marka Kuchcińskiego, obecnego szefa KPRM, w przeszłości marszałka Sejmu. W 2019 polityk PiS zrezygnował z funkcji marszałka po tym, jak media ujawniły, że polityk wykorzystywał rządowe samoloty do podróży (częściowo z rodziną) na Podkarpacie, m.in. by wziąć udział w dożynkach. Od marca 2018 do maja 2019 z budżetu państwa pokryte zostały koszty podróży Kuchcińskiego o wartości ponad 4 milionów złotych, co daje 98 lotów w ciągu roku i dwóch miesięcy. Większość z nich miała odbyć się na trasie Warszawa - Rzeszów. Centrum Informacji Sejmowej informowało, że wszystkie podróże marszałka miały charakter służbowy. Po wyjściu afery na jaw Kuchciński zrezygnował z funkcji marszałka Sejmu. Zastąpiła Elżbieta Witek. W mediach w tamtym czasie przyjęło się określenie Kuchcińskiego jako "latającego ministra".

Kilka lat temu TVN24 podawał, że politycy PiS od listopada 2015 r. do sierpnia 2019 r. 1643 razy korzystali z lotów o statusie HEAD - zarezerwowanych dla czterech najważniejszych osób w państwie (prezydenta, marszałka Sejmu, marszałka Senatu i premiera). Z danych, do których dotarła stacja, wynikało między innymi, że Morawiecki latał wyczarterowanym od LOT-u Embraerem z Warszawy do Krakowa, by wziąć udział w zdjęciach do filmu "Poland: The Royal Tour", który powstał w ramach współpracy Polskiej Fundacji Narodowej z dziennikarzem Peterem Greenbergiem.

Wiec PiS w Bogatyni

W sobotę w Bogatyni na Dolnym Śląsku odbyło się spotkanie z najważniejszymi politykami obozu Zjednoczonej Prawicy. Oprócz Mateusza Morawieckiego wystąpili tam m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, marszałkini Sejmu Elżbieta Witek i minister sprawiedliwości, lider Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro. - Tak długo, jak rządzić będzie Prawo i Sprawiedliwość, my będziemy dbali o każdego zwykłego człowieka, bo takie jest nasze przekonanie - przekonanie o szacunku dla rolnika i robotnika, pana pracującego w magazynie i pani pracującej na kasie, dla polskich rodzin i polskich emerytów, dla wszystkich, to jest nasze przekonanie i nasze kredo. W to wierzymy, że Polska jest jedna, że Polska jest dla wszystkich - przekonywał w swoim wystąpieniu Morawiecki.