Bielan reaguje na wywiad z Żalkiem. "Jest rozżalony, że spółka jego przyjaciela nie otrzymała dotacji"

- W NCBiR mieliśmy rzeczywiście do czynienia w przeszłości z wieloma skandalicznymi decyzjami - powiedział w Radiu ZET Adam Bielan, europoseł, szef Partii Republikańskiej. Polityk na antenie rozgłośni odniósł się do ostatniego wywiadu Jacka Żalka w tvn24.pl. Żalek, również członek Republikanów i były wiceminister funduszy i polityki regionalnej, który odpowiadał za Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, twierdzi między innymi, że w instytucji istniał "mały i duży zarząd". - Kojarzy mi się to ze zorganizowaną grupą przestępczą, która działa w oparciu o nieformalne zależności, a nie w oparciu o strukturę statutową NCBiR-u i ustawowe zależności wynikające z nadzoru ministerstwa - mówił w wywiadzie polityk. Zarzucił Adamowi Bielanowi, że układ w NCBiR tworzyli m.in. jego współpracownicy.

Szef Partii Republikańskiej, zdaniem Żalka, o wszystkim wiedział. - Jacek Żalek jest rozżalony, że spółka jego przyjaciela nie otrzymała dotacji. To jest spółka, która stała za projektem "Kabel". Ale nie mogła dotacji otrzymać. Choćby ze względu na to, że limit w programie "Szybka ścieżka" wynosił 20 mln euro, a spółka jego przyjaciela złożyła wniosek na 123 mln i wniosek od początku powinien być odrzucony - przekonywał w Radiu Zet Bielan.

Bielan zapewniał też, że nigdy nie był w NCBiR i nie uczestniczył w "spotkaniach żadnego zarządu". - Spotykałem się wielokrotnie z Jackiem Żalkiem przy świadkach i przy świadkach prosiłem go, żeby przestał angażować się w promowanie wniosku swojego przyjaciela. Bo, o czym nie wiedziałem, on [Żalek - red.] tę wiedzę przede mną ukrył, okazało się, że za tym wnioskiem ciążą poważne zarzuty prokuratorskie - mówił.

Afera w NCBiR

Od początku roku media i posłowie Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i Michał Szczerba informują o nieprawidłowościach dotyczących przyznawania dotacji przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wątpliwości dotyczyły m.in. konkursu "Szybka ścieżka", w ramach którego 55 mln zł dofinansowania miała otrzymać firma założona tuż przed końcem przyjmowania zgłoszeń do konkursu. Sporo wątpliwości wzbudziła także założona w 2020 r. firma z Białegostoku, która uzyskała aż 123 mln dofinansowania. - W roku 2020 przychód tej firmy wyniósł 132 zł. W roku 2021 przychód tej firmy to 92 tys. zł, jednocześnie ta kwota nie wpłynęła do tej spółki, bo została w sprawozdaniu wpisana jako należności. Ta spółka w 2020 r. miała stratę 5 tys. zł, w 2021 r. miała 11,5 tys. zł straty. Rok do roku była strata - informowali posłowie KO podczas konferencji w lutym.