W PiS oburzenie po słowach szefa EPL o "zaporze ogniowej". Morawiecki zareagował memem z Tuskiem

Zobacz wideo Referendum w sprawie relokacji imigrantów w dniu wyborów? Fogiel o planach PiS

"Demaskująca i skandalicznie arogancka wypowiedź niemieckiego polityka, szefa polskich eurodeputowanych z Koalicji Obywatelskiej. Chcą decydować o wyborach Polaków, tak wygląda praworządność po niemiecku" - pisze na Twitterze Elżbieta Rafalska. Europosłankę Prawa i Sprawiedliwości oburzył wywiad, którego Manfred Weber udzielił "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

REKLAMA

Manfred Weber o "zaporze ogniowej przeciwko PiS". Sasin: Berlin nie ma nic do gadania

- Opowiadamy się za kursem, który wyklucza radykałów. AfD, Le Pen, to nasi polityczni wrogowie. Sformułowałem trzy warunki jakiejkolwiek współpracy: proeuropejskość, proukraińskość, praworządność. W ten sposób budujemy zaporę ogniową przeciwko PiS. Jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce i poprowadzić ten kraj z powrotem do Europy - powiedział (cytat za Deutsche Welle). Manfred Weber jest szefem Europejskiej Partii Ludowej. Do frakcji należą politycy Platformy Obywatelskiej. Do 2022 roku na czele ugrupowania stał Donald Tusk.

Bunt Prigożyna. Łukaszenka "ma interes, by zapobiec kryzysowi w Rosji"

Słowa Webera oburzyły nie tylko Rafalską. Jacek Sasin zwrócił się bezpośrednio do niemieckiego polityka: "Panie Weber, to Polacy decydują o tym, kto rządzi w naszej Ojczyźnie. Berlin nie ma tu nic do gadania".

"Czyli albo niezależna Polska rządzona przez PiS, albo niemiecka dominacja. O to będą najbliższe wybory. Dziękuję, Herr Weber, za tak otwarte postawienie sprawy" - napisała Beata Szydło.

Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości z Suwerennej Polski, stwierdził z kolei, że "Niemcy chcą mieć w Polsce marionetkowy rząd, który nie będzie się stawiał".

Mateusz Morawiecki natomiast zareagował memem z Donaldem Tuskiem. "Wyciągnijcie Państwo sami wnioski ze skandalicznej wypowiedzi Manfreda Webera. Mi się nasuwa wyłącznie jeden..." - napisał.

W wywiadzie dla "FAZ" Weber podkreślał, że Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, a więc do ugrupowania przeciwników EPL. - PiS należy do obozu naszych przeciwników politycznych. Ustawa 'lex Tusk', procedura z artykułu 7, wybór ugodowych sędziów - tym (PiS) stawia się poza demokratycznym dyskursem i dołącza do towarzystwa z AfD i Le Pen - mówił.