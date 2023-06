Prawdziwe problemy Polaków. Wysłaliśmy Kaczyńskiemu wyniki sondażu Kantar dla Gazeta.pl

Zobacz wideo Referendum w sprawie relokacji imigrantów w dniu wyborów? Fogiel o planach PiS

W poniedziałek Gazeta.pl nadała dwie przesyłki - pierwszą do siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej, drugą na adres biura Platformy Obywatelskiej przy ul. Wiejskiej. Listy zaadresowaliśmy imiennie na Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska. Koperty zawierają raport "Prawdziwe problemy Polaków". To wyniki badania przeprowadzonego przez pracownię Kantar dla portalu Gazeta.pl. Szczegóły na temat sondażu można znaleźć TUTAJ.

W przeprowadzonym w dniach 5-26 maja badaniu zapytano respondentów o to, jakie zagadnienia są dla nich najważniejsze i czy są wystarczająco poruszane w kampanii wyborczej. Przypomnijmy, że formalnie kampania jeszcze się nie rozpoczęła, niemniej już teraz wszystkie partie robią, co mogą, by podnieść swoje poparcie w sondażach i w efekcie jesienią uzyskać jak najwyższy wynik. Wszystko wskazuje na to, że wybory parlamentarne odbędą się 15 października. 93 proc. wszystkich badanych uznało, że najważniejszą dla nich kwestią jest służba zdrowia (takie sformułowanie zostało użyte w badaniu, obecnie preferowaną formą jest "ochrona zdrowia"). Nieco mniej - 91 proc. - wskazało na edukację i sytuację w szkolnictwie. 90 proc. wspomniało o cenach, inflacji i drożyźnie. Na dalszych miejscach znalazły się m.in. zdrowie psychiczne, bezpieczeństwo kraju, inwestycje w armię, fundusze europejskie i pieniądze z KPO. Co Polaków interesuje najmniej? Legalizacja miękkich narkotyków została uznana za ważną kwestię jedynie przez 29 proc. badanych, dostęp do broni - przez 35 proc., a przyjęcie euro w Polsce - 40 proc.

Tych tematów oczekują w kampanii młodzi ludzie

W trakcie badania bliżej przeanalizowano też poglądy najmłodszych wyborców - w wieku od 18 do 24 lat. Okazuje się, że w porównaniu do ogółu nieco większy odsetek z nich wskazał na fundamentalne znaczenie m.in. sytuacji w edukacji oraz wysokich cen (94 proc.). Młodzi obywatele są też bardziej niż ogół wyczuleni na skandale związane z nadużywaniem władzy (83 proc.) i tematy wiążące się ze swobodą obywateli (75 proc.). Zwracają też większą uwagę na kwestie podatkowe (89 proc.). Mniej niż ogół interesują ich sprawy związane m.in. z bezpieczeństwem kraju, funduszami europejskimi, praworządnością, programami socjalnymi i rozliczeniem historii (PRL, II wojny światowej).

Co jest ważne dla Polaków? Badanie Kantar komentuje dr Chmielewska-Szlajfer

Badanie komentowała w Gazeta.pl komentowała dr Helena Chmielewska-Szlajfer, socjolożka. - Osoby do ukończonego 24. roku życia większą niż inni wagę przykładają też do swobód obywatelskich, rozumianych jako prawa osób LGBT+ i prawo do aborcji. Tu nie ma zaskoczeń. Podobnie jest z legalizacją miękkich narkotyków. Z kolei nieoczywiste jest, że to najmłodszych badanych najbardziej interesuje wysokość podatków. Być może wynika to z zerowej stopy podatkowej dla studentów oraz niepokoju, jak będzie wyglądać ich finansowa przyszłość - komentowała.