Wypadek z udziałem rządowej kolumny. Jest potwierdzenie, że jechał w niej Mateusz Morawiecki

O niedzielne zdarzenie rzecznik rządu był pytany podczas konferencji prasowej. Przed godz. 15 w miejscowości Czajki (pow. wysokomazowiecki) osobowa mazda zderzyła się z oznakowanym radiowozem, zamykającym kolumnę rządowych pojazdów. Rannych zostało dwóch policjantów i dwie osoby z mazdy. Piotr Müller potwierdził, że w kolumnie jechał premier Mateusz Morawiecki. - Policja przedstawiła informację, że do kolizji doszło w taki sposób, iż drugi samochód z przeciwległego pasa ruchu wjechał na pas, którym prawidłowo poruszała się oznaczona kolumna - powiedział Müller. Wcześniej rzecznik rządu komentował wypadek na antenie RMF FM.

Wypadek w Czajkach. Kolumną poruszał się Mateusz Morawiecki

- Premier nie zawsze jeździ w takiej dłuższej kolumnie. Natomiast jeżeli są dłuższe wyjazdy, to zabezpieczenie wyjazdów premiera - nie tylko w Polsce, ale w większości krajów europejskich - wygląda w taki sposób, że jedzie w kolumnie oznakowanej, sygnalizowanej, po to, żeby nie doszło do jakiegoś rodzaju wydarzeń, które mogłyby na przykład spowodować wjazd bezpośrednio w samochód pana premiera - podkreślał.

W niedzielę policja poinformowała w komunikacie, że funkcjonariusze zostali ranni w wypadku kolumny rządowej na Podlasiu. "Nic nie wskazuje na umyślne działanie - kierująca Mazdą, jadąc z przeciwnego kierunku, straciła panowanie nad swoim samochodem. Najbardziej poszkodowani zostali policjanci. Jeden z nich ze złamaniami miednicy i żeber przetransportowany został do szpitala przez LPR, natomiast drugi przewieziony do szpitala" - przekazała policja.