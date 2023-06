Kaczyński nie chciał wojny z Ziobrą. Jest decyzja o wspólnym starcie

Kilka tygodni temu na Nowogrodzkiej - w centrali Prawa i Sprawiedliwości - przerzucano się sondażami, które SP dają od 0 do 3 proc. Badania zlecane w PiS pokazały, że wyrzucenie Suwerennej Polski oznaczałoby utratę przez listę PiS nawet nie więcej niż 1 punkt proc. - zaledwie dziesiąte części punktu procentowego, pomijalną, bliską zeru wartość. Z kolei zwolennicy porozumienia i sami ziobryści przekonywali swoimi badaniami, że SP jest warta nawet 3 proc.

Wedle szefa PiS sondaże mówiące, że Suwerenna Polska to prawie zero, nie oddawały przyszłych skutków wojny PiS z Ziobrą, gdyby go z list wyrzucono. A te mogłyby być zbyt duże i odebrać szansę Zjednoczonej Prawicy na utrzymanie władzy. Stąd Kaczyński zarządził: trzeba się dogadać.

Na Nowogrodzkiej górę wzięła więc kalkulacja, że strategia "wszystkie ręce na pokład" to największa szansa na wygraną. Nawet za wysoką cenę zapłaconą m.in. Ziobrze. Za wyrzuceniem Suwerennej Polski optowali jastrzębie jak szef klubu PiS prof. Ryszard Terlecki, a i premier Mateusz Morawiecki by się chętnie pozbył ziobrystów.

Wedle naszych informacji Jarosław Kaczyński zdecydował, by iść razem i basta. Przez to rozmowy o warunkach wspólnego startu w ostatnich paru tygodniach nabrały tempa. A PiS, które chciało pokazać jedność na wiecu w Bogatyni 24 czerwca, jeszcze je przyspieszyło. Umowy tej na papierze i podpisanej jeszcze nie ma, ale podstawowe warunki są już ustalone.

Ocieplenie relacji - wcześniej burzliwych - między PiS a ziobrystami widać gołym okiem. Minister sprawiedliwości pojawił się na scenie w Bogatyni. Do sztabu wyborczego wszedł europoseł Patryk Jaki z Suwerennej Polski. Partia Ziobry zaczęła też w ostatnich paru dniach prowadzić wspólną z PiS-em komunikację i występować na konferencjach prasowych, choć niektórzy parlamentarzyści SP i PiS zwyczajnie się wręcz nienawidzą.

Wedle naszych informacji PiS obiecało Suwerennej Polsce miejsca dla wszystkich parlamentarzystów z partii Ziobry - oprócz jednego: Kaczyński postawił weto wobec kandydatury Anny Marii Siarkowskiej. Posłanka ta mocno zaszła za skórę prezesowi PiS między innymi tym, że starała się blokować prace nad ustawą o komisji ds. rosyjskich wpływów - to był ostentacyjny pokaz braku lojalności wobec Nowogrodzkiej. - Prezes się uparł, że Siarkowska ma zniknąć z listy - mówi zorientowana osoba.

Miejsca na listach PiS mają też dostać ziobryści, którzy dziś nie są w Sejmie. I tak spoza grona parlamentarzystów na liście ma się znaleźć np. Dariusz Matecki - radny, macher od mediów społecznościowych, gdzie zarządza masą profili nieraz siejących hejt.

Minione miesiące, kiedy nie brak było w mediach publikacji, z których wynikało, że PiS i SP mogą się rozejść i startować osobno, to była brutalna rozgrywka o kształt aliansu. Wedle naszej wiedzy rozmowy na najwyższym szczeblu - Ziobry i Kaczyńskiego - mimo to się odbywały. A przyspieszyły w ostatnich dniach, bo Nowogrodzka chciała mieć na wiecu w Bogatyni jasny przekaz: jesteśmy wszyscy razem. Z porozumiem z Ziobrą było najtrudniej. Partia Republikańska Adama Bielana i OdNowa Marcina Ociepy swoje umowy już od dawna mają. Kukiz'15 czeka na taką umowę, podobnie Polskie Sprawy reprezentowane na wiecu w Bogatyni przez posła Zbigniewa Girzyńskiego.

Sam Ziobro - jeśli spojrzeć na ostatnie ruchy prokuratury - wywierał presję na PiS, by rozmowy o umowie finalizować. Minister sprawiedliwości pokazywał w ostatnich dniach, że ma realną władzę w rękach i ogromną wiedzę w głowie o sprawach prokuratorskich toczących się na styku z polityką. I tak na przykład niedawno śledczy doprowadzili do aresztowań w sprawie śmieciowej firmy Chemeko-System. Prokuratura postawiła też zarzuty w głośnej sprawie dot. podejrzenia nielegalnego finansowania kampanii wyborczej PiS - usłyszał je bliski współpracownik Marka Kuchcińskiego, szychy PiS na Podkarpaciu.

Kształt list PiS będzie ustalany w wakacje - w praktyce na ostatnią chwilę, aby nie można już było ich ruszyć, a do gabinetu Jarosława Kaczyńskiego nie ustawiała się kolejka rozżalonych działaczy i koalicjantów.