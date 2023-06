Konfederacja może wejść w koalicję z PO lub PiS? Mentzen: Wszystko jest na stole

- Jeśli obie partie, czy to PiS, czy PO, zgodzą się realizować nasz program, to wszystko jest na stole. Jeśli ktoś będzie chciał realizować nasz program dotyczący obniżania i upraszczania podatków, to ja nie mam nic przeciwko - stwierdził Sławomir Mentzen w rozmowie z "Super Expressem", odpowiadając na pytanie o możliwą koalicję po wyborach. Podkreślił, że jego ugrupowanie może za pół roku lub cztery lata - przejąć władzę.

