W sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 32,7 proc. poparcia (w maju było to 32,9 proc.). Na Koalicję Obywatelską chciałoby zagłosować 30,2 proc. badanych (wzrost z 25,6 proc.). To wynik, o którym ugrupowanie jeszcze do niedawna mogło pomarzyć.

Gdyby wybory odbyły się w czerwcu, posłów do Sejmu wprowadziłaby również Konfederacja (12,1 proc., wzrost o 1,1 pkt. proc.), Trzecia Droga (Polska 2050 Szymona Hołowni i PSL - 10,8 proc., spadek z 13,1 proc.) oraz Lewica (9 proc. wzrost o 1,2 pkt. proc.). 0,3 proc. pytanych oddałoby głos na AgroUnię. 4,9 proc. udzieliło odpowiedzi "nie wiem".

Ostrożne szacunki wskazują, że przy takim rozkładzie poparcia Prawo i Sprawiedliwość zdobyłoby ok. 173 mandaty w Sejmie, Koalicja Obywatelska - 158, Konfederacja - 51, Trzecia Droga - 44, a Lewica - 33. Jeden mandat przypadłby Mniejszości Niemieckiej.

Tym samym Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica mogłyby uzyskać razem ok. 235 mandatów, czyli większość w Sejmie. Pamiętajmy jednak, że są to szacunki, a sam sondaż opiera się na pewnym prawdopodobieństwie. Oznacza to, że dwa główne scenariusze - zwycięstwa opozycji lub wspólnej większości PiS-u i Konfederacji - są wciąż możliwe.

Sondaż został przeprowadzony w piątek i sobotę metodą CATI (wywiad telefoniczny) grupie respondentów liczącej tysiąc osób.

Wybory parlamentarne 2019. Jakie poparcie uzyskały poszczególne partie?

Jak kształtowałoby się poparcie w sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej", gdyby uwzględniono głosy tylko wyborców zdecydowanych? PiS miałby wówczas ok. 34,4 proc. poparcia, KO - ok. 31,7 proc., Konfederacja - ok. 12,7 proc., Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) - ok. 11,4 proc., a Lewica - ok. 9,5 proc.

Dla porównania, Prawo i Sprawiedliwość w poprzednich wyborach do Sejmu (w 2019 r.) zdobyło 43,59 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 27,40 proc., Lewica - 12,56 proc., PSL-Koalicja Polska - 8,55 proc., a Konfederacja - 6,81 proc.

Obecnie w klubie PiS zasiada 228 posłów, w klubie KO - 126, Lewicy - 43, Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści - 24, w kole poselskim Konfederacji - 9, kole Polska 2050 - 6, kole Porozumienia - 4. Po trzech posłów zrzeszają koła Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia, Lewica Demokratyczna, Polskie Sprawy i Wolnościowcy. Ośmioro posłów jest niezrzeszonych.