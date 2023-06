Radosław Fogiel gościem poniedziałkowej Porannej Rozmowy Gazeta.pl

PiS, KO, Lewica, Trzecia Droga, Konfederacja - dla najważniejszych polskich ugrupowań politycznych miniony weekend nie był czasem odpoczynku. Każde z nich zorganizowało konwencję - programową lub taką, która - tak, jak w przypadku obozu rządzącego - miała oznaczać "nowe otwarcie".

O tym, czy w przypadku konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Bogatyni takie otwarcie rzeczywiście miało miejsce, w poniedziałek rozmawiać będą dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek i były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, Radosław Fogiel.

Brudziński o konwencji PiS: "Polska polityka może mieć wymiar merytoryczny"

Na nic starania tych wszystkich, którzy stoją murem za tym głównym nienawistnikiem polskiej polityki, na nic starania również tych wszystkich jego medialnych pomocników, którzy próbują przemycać do polityki tylko i wyłącznie złe emocje, na nic oczekiwania i naiwna wiara tych wszystkich, również jego medialnych pomocników, którzy liczą na to, że, jak kiedyś Ostachowicz mówił, Tusk przeciągnie kijem po kracie i rozdrażniony tygrys będzie się rzucał

- tak na pytanie o przekaz sobotniego wiecu w Bogatyni mówił w rozmowie z Gazeta.pl europoseł PiS, szef sztabu partii Joachim Brudziński.

Jak dodał polityk, "polska polityka może mieć wymiar merytoryczny, polska polityka i polskie sprawy mogą opierać się o program i odpowiedzialność, a nie tylko i wyłącznie o złe emocje i inwektywy". - Donald Tusk, będąc szefem Rady Europejskiej, miał agendę, to jest moja opinia, która w sposób oczywisty służyła interesom Berlina. Dla mnie jest to oczywiste, że to stanowisko zawdzięczał decyzji kanclerz Angeli Merkel. (...) Straszył następny, kolejny rząd, że jeżeli nie będziemy realizowali agendy Angeli Merkel, chociażby w odniesieniu do jej skrajnie niemądrej, nieodpowiedzialnej polityki migracyjnej, to polski rząd i polscy obywatele będą ponosili kary finansowe - przekonywał Brudziński.

Donald Tusk we Jeleniej Górze o "rządach łajdaków"

Miejcie odwagę powiedzieć im głośno: Przeproście i spadajcie. W Waszym interesie jest, żeby rządów PiS nie było ani w Bogatyni, ani na Dolnym Śląsku, ani w Polsce

- podkreślił w czwartek w Jeleniej Górze przewodniczący PO Donald Tusk. Były premier mówił o działaczach i politykach z Bogatyni, którzy są związani z obozem rządzącym i, zdaniem którego, są synonimem "nieszczęścia", jakie Polsce zgotowała partia Kaczyńskiego w czasie ośmiu ostatnich lat.