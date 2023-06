Morawiecki o "wysokim stopniu nieobliczalności" Rosji: Nikt nie zna powodów sobotnich wydarzeń

Mateusz Morawiecki powiedział podczas niedzielnej (25 czerwca) wizyty w 18. Białostockim Pułku Rozpoznawczym, że jest zbudowany morale i duchem patriotyzmu wśród jego żołnierzy. Szef rządu złożył tam wizytę w towarzystwie ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Premier skomentował także sobotni marsz na Moskwę w wykonaniu najemników grupy Wagnera.

Morawiecki: Wydarzenia w Rosji pokazują, że to, co się tam dzieje, charakteryzuje się wysokim stopniem nieobliczalności

Premier podziękował żołnierzom i dowódcom, którzy pełnią służbę w czasie, kiedy wydarzenia w Rosji są nieobliczalne. - Wczorajsze, przedwczorajsze wydarzenia w Rosji pokazują, że wszystko, co tam się dzieje, charakteryzuje się wysokim stopniem nieobliczalności. Nie wiemy do końca, i nikt na świecie nie wie, jakie rzeczywiste powody kryły się za tym, co wczoraj zakończyło się późnym wieczorem przed Moskwą, tym marszem grupy Wagnera. Pewnie najbliższe dni i tygodnie to pokażą. Jednak niezależnie od tego, jaka jest dwuznaczność tamtych wydarzeń w Rosji, wiemy doskonale, że Rosja to kraj agresywny. Kraj barbarzyński, mordujący ludzi, mordujący kobiety, dzieci, napadający na pokojowo nastawione kraje. Widzimy to bardzo wyraźnie dziś na Ukrainie - mówił Morawiecki.

Mateusz Morawiecki na polsko-białoruskiej granicy: Polska jest coraz bardziej bezpieczna

Mateusz Morawiecki stwierdził, że Polska jest coraz bardziej bezpieczna, a w sobotę prowadził liczne rozmowy i konsultacje dotyczące sytuacji w Rosji. Podkreślił, że rozmowy udowodniły dobrą synchronizację i wysoki poziom współpracy pomiędzy sojusznikami z NATO i Unii Europejskiej.

Szef rządu stwierdził także, że umacnianie fundamentów bezpieczeństwa naszego państwa jest priorytetem władz. Zastrzegł przy tym, że aby móc inwestować w wojsko, potrzebne są duże środki, które uzyskano dzięki poprawie sytuacji budżetu. Dodał, że od 2015 roku środki przeznaczane Siły Zbrojne, wzrosły czterokrotnie.