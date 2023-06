Stwórzmy politycznego Netflixa - oszczędźmy sobie wszystkim czasu [OPINIA]

Gdyby stworzyć polskiego politycznego Netflixa, np. takiego Polflixa, to nie byłaby potrzebna nawet sztuczna inteligencja, aby zaproponować konkretnemu widzowi sprofilowane polityczne wydarzenie z tego weekendu. Wystarczyłaby prosta ankieta i kilka pytań pomocniczych by każdy precyzyjnie otrzymał dokładnie to, czego szuka. Najpierw pytanie, czy masz więcej, czy mniej niż 50 lat, jeśli więcej, to tutaj wystarczy jedno pomocnicze pytanie, czy zdrajcą Polski jest Jarosław Kaczyński, czy Donald Tusk. Ci wskazujący Tuska otrzymaliby od razu opowieść wprost z Bogatyni o złej Unii, walce o suwerenność i walce z agentami Berlina. Ci wskazujący Kaczyńskiego od razu mogliby odtwarzać wydarzenia z Wrocławia i opowieść o złodziejach, którzy opanowali nasz kraj, nienawidzą kobiet, ale to wszystko skończy się na jesieni, bo lider, który pokona PiS, jest jeden i nazywa się Donald Tusk. Oglądanie tych wydarzeń przez innych mijałoby się z celem, bo nikt w nich nikogo nie próbował przeciągnąć na drugą stronę, przekonywać argumentami czy podkradać.

REKLAMA

Zobacz wideo Wiec Zjednoczonej Prawicy. Kaczyński o Polsce "pełnej szczęścia i zabawy"

Wystarczy zadać pytanie, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą - do wyboru Konfederacja i Lewica

Grupie, która powie, że ma mniej niż 50 lat, wystarczy zadać pytanie, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą. Ta pierwsza grupa dostałaby od razu relację z konwencji Konfederacji gdzie opowieść o samochodzie, grillu i prostych podatkach można byłoby oglądać w odcinkach, w zależności którego lidera Konfederacji bardziej się ceni. Kobietom pokazano by event Nowej Lewicy prowadzonej przez kobiety dla kobiet, które chciały zatrzeć wrażenie, że liderami Lewicy jest dwóch mężczyzn w średnim wieku, szefem klubu i sekretarzem generalnym zresztą też i nawet kandydat na prezydenta był mężczyzną. W opisie dla dodania pewnego kontekstu należałoby dodać, że wydarzenie to też efekt sondażu IPSOS gdzie okazało się, że poparcie wśród kobiet w wieku 18-39 jest wyższe dla Konfederacji niż dla Nowej Lewicy, co musiało jednak wywołać mały szok w tej drugiej partii.

Specjalny newsletter Outriders i Gazeta.pl o Rosji. Zapisz się do "Rosja vs. Rosja"

Najtrudniej z Trzecią Drogą, bo najtrudniej byłoby dostosować odbiorcę

Najtrudniej nasz Polflix miałby z Trzecią Drogą, bo tutaj najtrudniej byłoby dostosować odbiorcę, ale nie wińcie naszego małego serwisu streamingowego, bo ten sam problem mają liderzy tej koalicji. Ostatecznie pewnie to wydarzenie by się w serwisie nie znalazło, bo zdecydowanie miało charakter wewnętrzny. Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia postanowili przede wszystkim przekonać swoje własne partie do tego, po co jest Trzecia Droga. Czy im się udało? Nie mam takiego wrażenia. Zresztą jedna rzecz udała się liderowi ludowców - odrzucić zarzuty, że został pochłonięty przez swojego partnera z koalicji, cały przekaz z konwencji nie różnił się od tego, co mówiło PSL Koalicja Polska przez ostatnie lata, za co sondaże nagradzały ją 2-3% poparcia. Zresztą, gdyby płomienne przemówienia Kosiniaka-Kamysza miały działać, to on sam w wyborach prezydenckich dostałby więcej niż 2 procent i nie czyniłyby go w rankingach poparcia liderem budzącym największe zobojętnienie.

Nasz Polflix nie musiałby być nawet aktualizowany, nagrywanie kolejnych eventów nie miałoby żadnego sensu. Nikt od dawna tu nikogo nie chce przekonywać, walczyć o głosy innych a co za tym idzie, ciągle powtarzane są te same hasła i argumenty. Gdyby dać liderom wybór czy chcą wybory już teraz, czy mamy czekać kolejne cztery miesiące to chóralnie wybrano by, by się więcej nie męczyć i załatwić to jak najszybciej.

Na poważnie wniosek jest jeden. Jeśli nie istnieje jakiś tajny plan współrządzenia opozycji z Konfederacją, to wybory na jesieni nie przyniosą żadnego trwałego rozstrzygnięcia. Wybory parlamentarne to będzie początek cyklu politycznego, rozpisanie ról przed kolejnymi wyborami w tym tymi najważniejszymi, czyli prezydenckimi, które jako jedne z nielicznych mają moc zmian politycznych nastrojów i trendów. Tych, którzy szykują się na wielkie "uff" po jesieni i spadek politycznych emocji niestety muszę zmartwić, żadne dane na to nie wskazują, pytanie tylko, czy te emocje będą mogły być jeszcze większe.