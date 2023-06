Kaczyński "dał na dzieciaczki i staruszków", a "Tusk to malowany Polak" [WIEC PiS W BOGATYNI]

Zobacz wideo Dlaczego PiS przeniósł konwencję z Łodzi do Bogatyni? Pytamy Pawła Szrota

Poziom wściekłości na Donalda Tuska jest zatrważający. Ludzie pod sceną krzyczeli "zamknąć Tuska!", "do Berlina!" - to i tak były okrzyki delikatne. W kolejce mówili, że nie jest on nawet Polakiem.

REKLAMA

- Donald Tusk nie jest według was Polakiem? - To jest malowany Polak - mówi mężczyzna. Kolejny uczestnik: - Tusk do Niemiec nich jedzie i sprząta tam. Inny: - Na smyczy jest. Niemiecko-ruskiej.

W sumie nie ma się co dziwić, że tak mówią. W końcu ze sceny sam premier Mateusz Morawiecki przekonuje o istnieniu "ukrytej opcji niemieckiej" w polityce polskiej. Wszyscy wiedzą, kogo ma na myśli.

Około 80-letnia seniorka, która mieszka tuż obok miejsca wiecu: - Tusk to żadnej kultury nie ma. Jestem wściekła na niego. - Ale za co? - Za to, jak się Tusk zachowuje. Słuchałam go ostatnio. Na zawał można umrzeć, jak się go słucha. - Ale co mówi? Odpowiada: - Jak to tak o pełnych gaciach można mówić?

Nowy spot PiS? Nie, to film PGE w sprawie Turowa. "Obronimy Polskę"

Nawiązuje do słów byłego premiera na placu Wolności w Poznaniu. - Widzę, że prezes naprawdę ma pełne gacie. On ma gacie pełne referendum - powiedział wtedy szef PO. Była to drwina: zdaniem Tuska prezes PiS tak się boi porażki, że sięga po referendum ws. relokacji migrantów między państwami Unii Europejskiej.

- A Kaczyński? - Kobieta odpowiada: - Mi Kaczyński nie przeszkadza. Niech go znowu wybiorą. Bo jak go nie wybiorą, to wszystkie staruszki wyginą.

Tak w praktyce wygląda skrajna polaryzacja w polityce, gdy już sięgnie zwykłych ludzi. Wybory w optyce wyborców stają się wręcz ich być albo nie być.

Wspomniana ok. 80-letnia kobieta mieszkająca tuż przy placu, na którym odbywa się wiec PiS, puszcza wiązankę pod adresem przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Zastrzega przy tym, że się powstrzymuje przed puszczeniem tejże wiązanki. - Gdybym mogła, tobym powiedziała więcej - podkreśla. - Nie mów, bo cię kiedyś zamkną - radzi jej sąsiadka.

Pan w koszulce "PiS ponad wszystko" podchodzi i zwraca uwagę: - Ale pan tu krąży i pyta ludzi. - A pan chce coś powiedzieć? - Ale skąd pan jest? - odpowiada. Gdy się dowiaduje, odwraca się na pięcie i odchodzi.

Kolejna starsza pani rwie się, by coś powiedzieć: - Cieszę się, że PiS przyjechało tutaj. Nawet nie wiedziałam, że Jarosław Kaczyński tu będzie.

Tusk do Morawieckiego ws. Turowa: Są drogi prawne, by naprawić wasz błąd

Jak mówi, ma nadzieję, że rząd dojdzie z Czechami do porozumienia ws. Turowa. Tak się składa, że z Pragą ugodę zawarto w zeszłym roku. - Ile oni, Niemcy i Czesi, mają swoich kopalń? Czego oni chcą od naszej biednej kopalni, naszej jednej. Jak ją zamkną, to będzie bieda. Od 60 lat tu mieszkam. Dzięki kopalni ludzie mają pracę i nie trzeba dziadować.

Ludzi na wiec przyszło - wedle organizatorów - kilkanaście tysięcy. Zwieziono ich ok. 100 autobusami, a są też i miejscowi.

Po co pan tu przyszedł? - W obronie Turowa, bo to kopalnia i elektrownia, które nie szkodzą. Są ekologiczne - mówi inny górnik w odświętnym stroju. - Ekologiczna na węglu brunatnym? - Oczywiście - odpowiada. Akurat węgiel brunatny jest jednym z najbrudniejszych źródeł energii.

Czesi nie mają wody przez kopalnie w Turowie. "Morawiecki zawalił sprawę"

Wszyscy na PiS tutaj głosują? Jeden z mężczyzn, były górnik: - Nie wiem, czy wszyscy, ale ja tak.

Inny: - Wszyscy na PiS, tylko niektórzy się ukrywają.

W 2019 r. w gminie Bogatynia PiS zdobyło 43 proc., a Koalicja Obywatelska 17 proc. SLD - 16 proc. PSL - 14 proc. Konfederacja - 7 proc.

Polityczny przekaz: jedność

Najważniejszym politycznym przekazem obozu PiS z Bogatyni był ten o jedności całego obozu rządzącego, bo na scenę z przemówieniami wyszli nie tylko prezes PiS i premier, lecz także Zbigniew Ziobro z Suwerennej Polski (mówił tak długo, że tłum już radził mu kończyć, krzyczą: "Jarosław! Jarosław!"), Adam Bielan (szef Partii Republikańskiej), Marcin Ociepa (lider OdNowy), poseł Zbigniew Girzyński (z koła Polskie Sprawy). Prezes PiS usprawiedliwiał Pawła Kukiza, który akurat dziś wydaje córkę za mąż, więc się nie zjawił w Bogatyni.

Zjednoczona Prawica wojowała między sobą, a w Bogatyni liderzy tego obozu podkreślali, że jest jeden lider: Jarosław Kaczyński. Przyznawali, że są jak rodzina i mimo kłótni nią pozostają.

Drugie istotne przesłanie, wcale nie nowe, PiS-u z Bogatyni jest takie: PiS nie ugnie się przed sądami europejskimi i polskimi, bo to wszystko w gruncie rzeczy "ukryta opcja niemiecka" i IV Rzesza, a suwerenności - czyli też Turowa - będą bronić do upadłego.

Jarosław Kaczyński nie zaskoczył niczym w przemówieniu. Mówił o referendum ws. relokacji migrantów. O tym, że ktoś w Wielkiej Brytanii martwi się, bo Polska ściga ich w dobrobycie. O suwerenności, zaznaczając, że jednocześnie PiS chce i Polska będzie w Unii Europejskiej. O "rzeczywistości urojonej" w mediach. O zagrożeniu ze wschodu i o zbrojeniach. O "ciężkim ataku" na miejsca pracy. - Musimy stoczyć wielką bitwę. Bitwę o Polskę - przekonywał więc prezes PiS. Wybory te są wedle niego najważniejsze od 1989 r. Do tego już się zresztą przyzwyczailiśmy - te aktualne są zawsze najważniejsze.

W Bogatyni nie było żadnych programowych fajerwerków ani nawet kapiszonów. Wizualnych - oprócz gigantycznych kominów elektrowni Turów - też nie.

Ten wiec był zresztą logistycznym koszmarem dla organizatorów. Pierwotnie PiS planowało konwencję w Łodzi, a na niespełna tydzień przed zmieniono plany: na wiec w Bogatyni. Ale się uwinęli. Szefostwo sztabu wyborczego - z europosłem Joachimem Brudzińskim na czele - doglądali, czy wszystko jest OK. Widać było spontaniczność i prowizorkę. Jak mówią sztabowcy PiS, dobrze, że są już wakacje, bo potykali się w kampanii. Wakacje, których mieć nie będą, bo gdyby poszli na urlopy, to po nich byliby już skazani na porażkę w wyborach.