Prawo i Sprawiedliwość: walka o reset

Dla PiS-u, który spotkał się na publicznym wiecu w Bogatyni, miał to być reset kampanii wyborczej. Ostatnie tygodnie to było pasmo błędów i skandali. "Programowy Ul" z połowy maja, gdzie ogłoszono 800 plus, nie przyniósł pożądanych efektów. Lex Tusk wywołało ogromne protesty społeczne. Partia nie miała odpowiedzi na zorganizowany przez PO marsz 4 czerwca. Sobotnia konwencja pierwotnie miała być w Łodzi, ale ją przeniesiono. Konflikty wewnętrzne, chaos. Poparcie słabnie.

Teraz chodziło więc o dwie rzeczy: pokazać zjednoczenie i nową energię. Co do pierwszej sprawy, na scenie wystąpili liderzy Zjednoczonej Prawicy, od Jarosława Kaczyńskiego, przez Zbigniewa Ziobrę z Suwerennej Polski, Adama Bielana z przybudówki pod nazwą Republikanie, po Zbigniewa Girzyńskiego, który również stanął na czele koalicyjnej minipartii, przy czym nikt nawet nie pamięta, jak się ona nazywa.

Co do tematu nowej energii, to jej nie było. Z pewnością była istna lawina komplementów pod adresem Jarosława Kaczyńskiego. Usłyszeliśmy również wiele na temat konieczności obrony polskiej suwerenności przed jej licznymi i tajemniczymi wrogami. Prezes PiS-u potwierdził zapowiedź referendum w sprawie migracji – zgodnie z podejściem, że PiS sprowadza rekordową liczbę migrantów do Polski, a potem na nich szczuje. Nie było jednak niczego, co mogłoby rzeczywiście zapaść w pamięć. Różnicę między oczekiwaniami a rzeczywistością nie najgorzej podsumowuje fraza z wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego: "Rozpoczynamy wielki marsz ku kontynuacji". Jeśli nie liczyć kolejnych wyborczych trików czy oszustw – w rodzaju referendum i Lex Tusk – to pomysłu na zmianę kierunku na razie nie widać.

Platforma Obywatelska: walka o mobilizację

Celem ostatnich wydarzeń publicznych Platformy Obywatelskiej jest utrzymanie i wzmocnienie energii społecznej z marszu 4 czerwca. Chodzi o to, żeby warszawskie wydarzenie nie było tylko jednorazowym zrywem, w czasie którego ludzie wyrazili frustrację, a następnie rozeszli się do domów. W ostatnich miesiącach problemem opozycji była niewystarczająca wiara Polaków w to, że PiS może w ogóle przegrać wybory. Dlatego główne komunikaty Platformy mają sygnalizować siłę i służyć mobilizacji. Symbolizuje to wielokrotnie powtarzane przez Donalda Tuska na spotkaniach hasło: "Olbrzym się obudził".

Oczywiście, jest to trudne zadanie. Marsz 4 czerwca był wydarzeniem wyjątkowym, a Polacy nie tak chętnie wykazują trwałe zaangażowanie polityczne, w szczególności zaś głośne poparcie dla partii. Nawet bardzo popularny i niepartyjny przecież "Czarny protest" z czasem osłabł. Poprzednio Donald Tusk występował w Poznaniu i Jeleniej Górze. Były to wydarzenia udane, z dobrymi przemówieniami – w czasie drugiego z nich szef PO bardzo sprawnie dawał odpór przedstawicielom "Solidarności", którzy próbowali zakłócić wiec.

W sobotę Tusk wystąpił we Wrocławiu. Tym razem było spokojniej, padło też mniej medialnych bon motów w sprawach bieżących. W przypadku Platformy większe znaczenie ma jednak proces niż pojedynczy wiec. Ostatnie zyski partii w badaniach opinii publicznej są realne, natomiast prawdziwe pytanie polega teraz na tym, jaki będzie następny krok, gdy 4 czerwca będzie już coraz dalej. W kampanii trochę jak w "Alicji w krainie czarów" trzeba bardzo szybko biec, żeby utrzymać się w miejscu, a jeśli chce się pójść dalej – to jeszcze szybciej.

Trzecia Droga: walka o życie

Trzecia Droga zapowiadała na sobotę swoją pierwszą konwencję w Grodzisku Mazowieckim. W tym przypadku pytanie polegało na tym, czy będzie to konwencja pierwsza i ostatnia. Chociaż jeszcze miesiąc temu koalicja Polski 2050 i PSL-u cieszyła się w sondażach poparciem rzędu 14 procent, w ostatnich badaniach jej wynik jest znacznie niższy, spadając nawet do 7 procent. To oznaczałoby zejście pod próg dla koalicji wyborczych, który wynosi 8 procent – i potencjalnie powtórkę z 2015 roku, gdy takiego progu nie przekroczyła lewica.

Jednak konwencja Trzeciej Drogi raczej nie będzie przełomem. Głównymi motywami wydarzenia były pokój i zgoda. Politycy mówili o podziale na "Polskę gospodarną i Polskę marnotrawną", który miałby dzisiaj zastąpić podział na Polskę liberalną i solidarną. Apelowali do przedsiębiorców, rolników i rodzin. Ostatecznie wciąż jednak nie całkiem wiadomo, dla kogo jest Trzecia Droga. Polska 2050 miała być partią przyszłości, podczas gdy PSL partią tradycji. Jeszcze w styczniu – gdy opozycja podzieliła się w sprawie głosowania nad ustawą o Sądzie Najwyższym – Szymon Hołownia ubierał się w szaty anty-PiS-owskiego obrońcy praworządności. Natomiast ostatnio zapraszał PiS na konsultacje w sprawie reformy edukacji.

W konsekwencji koalicja wciąż balansuje między dwoma znaczeniami hasła trzeciej drogi: czy jest to centroprawicowa i wolnorynkowa składowa przyszłego demokratycznego rządu, czy opozycja zarówno wobec PiS-u, jak i PO? Pewna dwuznaczność w tej kwestii, jak również szereg niewymuszonych błędów komunikacyjnych i politycznych, prowadzą do sytuacji, w której wszyscy krytykują, a nikt nie jest zadowolony. I jeśli nie wiadomo, jaką politykę Trzeciej Drogi wylosuje człowiek w danym tygodniu, to przypuszczalnie coraz mniejsza grupa wyborców rozumie, dlaczego miałaby głosować na koalicję.

Konfederacja: walka o uznanie

Konfederacja mówiła o "Wielkiej konwencji programowej" w Warszawie. Celem wydarzenia było utrwalenie przekazu, który dobrze działał w ostatnich miesiącach. Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen skupiali się wystąpieniach na sprawach w rodzaju "proste i niskie podatki". Mentzen jak zwykle mówił o domu, dwóch samochodach i grillu. Chodzi o to, żeby pokazać się jako partia dla zwykłych ludzi, których radykalna retoryka mogłaby przestraszyć.

I może jedynie Grzegorz Braun przypomniał w swoim wystąpieniu, żeby "pamiętać o korzeniach" ideowych, takich jak ultrakonserwatywna "konfederacja gietrzwałdzka"; wspominał również, że jest monarchistą, natomiast demokratą "niewierzącym, ale okazjonalnie praktykującym". Wśród haseł wymienił "stop ukrainizacji Polski", a także "stop banderyzacji polskiej racji stanu", za co otrzymał wielkie brawa.

Lewica: walka o idee

Wydarzenie Lewicy dotyczyło praw kobiet. Wystąpiły wyłącznie polityczki, a hasło spotkania brzmiało "Bezpieczna Pol(s)ka". Innym sloganem było "Dość rządów panów z prawicy! Czas na kobiety Lewicy!" – co nie było może całkiem fortunne, skoro na czele Lewicy stało ostatnio trzech mężczyzn. Przedstawiono szereg postulatów, mających poprawić sytuację kobiet, takich jak 100-procentowo płatne L4, legalna aborcja oraz równość płac. Uwagę mogły zwrócić bezpośrednie apele o poparcie do młodych wyborców i wyborczyń Konfederacji – której liderzy są choćby zwolennikami obecnego, bardzo restrykcyjnego i niepopularnego prawa aborcyjnego.

Kłopot z wydarzeniem Lewicy był taki jak zwykle. Lewicowa koalicja zwraca dużą uwagę na słuszność postulatów, które zresztą często mogłyby zyskać szerokie poparcie, ale nie tak wielką na to, czy udaje się jej komunikować z wyborcami w atrakcyjny sposób. Regularnie powraca emocja gniewu i ton moralnego oburzenia. W niektórych kwestiach może to być racjonalnie uzasadnione, ale ogółem powoduje to, że komunikacja Lewicy będzie trafiać raczej do wąskiej grupy ideologicznych wyborców o dobrze zdefiniowanych poglądach politycznych. Zgodnie z tym, Lewica przedstawiała się w ostatnim czasie jako progresywna część przyszłego opozycyjnego rządu – która dopilnuje, że obietnice liberalizacji prawa w tematach kulturowych zostaną dotrzymane.

W konsekwencji kampania Lewicy przedstawiała się jako dość pasywna i niewyróżniająca się. Nie chodziło w niej o poszerzenie poparcia albo zyskanie decydującego wpływu na przyszły rząd, lecz raczej utrzymanie stanu posiadania. Wyglądało na to, że głównym celem Włodzimierza Czarzastego jest przyjęcie roli młodszej przyjaciółki Koalicji Obywatelskiej i przemknięcie po cichu ponad progiem wyborczym – aby tym samym uniknąć zarzutów o rozbijanie opozycji, inaczej niż Hołownia. Jednak po 4 czerwca również Lewica zalicza niewielkie spadki w sondażach, które mogą się jeszcze pogłębić, jeśli PO będzie dalej rosnąć kosztem pozostałych formacji opozycyjnych. Jest więc niewykluczone, że kampania wyborcza będzie jeszcze bardzo emocjonująca – ale z powodów innych niż chciałaby opozycja. Byłby to scenariusz, którego warto uniknąć.

Dr Tomasz Sawczuk - szef działu politycznego "Kultury Liberalnej", doktor filozofii i prawnik, autor książek "Nowy liberalizm. Jak zrozumieć i wykorzystać kryzys III RP" [2018] oraz "Pragmatyczny liberalizm. Richard Rorty i filozofia demokracji" [2022]. Ostatnio przełożył na język polski książkę Jana-Wernera Müllera "Demokracja rządzi" [2022].